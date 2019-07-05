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Çankaya’da model uçak kursları başlıyor

Çankaya Belediyesi kültür merkezleri ve Çankaya Evleri yeni eğitim döneminde "Model Uçak Yapımı" kurslarını başlatıyor.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:06
Çankaya’da model uçak kursları başlıyor

Çankaya Belediyesi kültür merkezleri ve Çankaya Evleri yeni eğitim döneminde "Model Uçak Yapımı" kurslarını başlatıyor.


Kişisel gelişim ve meslek edindirme kursları, modern eğitim olanakları ve etkinlikleriyle Başkentlilerin gözdesi haline gelen Çankaya Evleri ve Çankaya Belediyesi kültür ve sanat merkezleri Eylül ayında başlayacak yeni döneminde ücretsiz"Model Uçak Yapımı" kurslarını başlatıyor. Türk Hava Kurumu (THK) ile Çankaya Belediyesi arasında yapılan protokol çerçevesinde Çankaya Belediyesi öğretmenleri Temmuz, Ağustos ve Kasım aylarında Eskişehir’deki THK okulunda eğitimlerini tamamlayarak, yeni eğitim döneminden itibaren Çankaya Evleri ve kültür merkezlerinde ücretsiz olarak Başkentlilere model uçak kursu verecek.


Uçuşlar Vecihi Hürkuş Havacılık Parkında


Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri ve Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi ile Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek model uçak yapım kursları Çankaya Belediyesinin geçtiğimiz dönemde hizmete açtığı Vecihi Hürkuş Hobi Havacılık Park’ında da pratiğe dönüşecek. Başkentli model uçak tutkunlarının gözde mekanı olan parkta, 100 metrelik özel pistin yanı sıra model uçak tutkunları için küçük atölye ve şarj birimleri de bulunuyor.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 11:06
  1. kültür
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