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Çankaya’da kurban satış yeri başvuruları başlıyor

Kurban Bayramı hazırlıklarına başlayan Çankaya Belediyesinin Mühye’deki kurban satış alanı için başvurular 28 Haziran ile 10 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek.

25 Haziran 2019 Salı 11:00
Çankaya’da kurban satış yeri başvuruları başlıyor

Kurban Bayramı hazırlıklarına başlayan Çankaya Belediyesinin Mühye’deki kurban satış alanı için başvurular 28 Haziran ile 10 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek. Başvuran satıcılar için satış yerleri, 12 Temmuz’da noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek.


Çankaya’da Kurban Bayramı hazırlıkları başladı. Çankaya Belediyesinin Mühye’de bulunan kurban satış yeri tahsisi ile ilgili başvurular, 28 Haziran ile 10 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek. Kurban satış alanı için başvurularını yapacak vatandaşlara eşit hizmet vermek amacıyla yer tahsisleri, 12 Temmuz’da noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. Yedeklerin de belirleneceği kura sonucunda hak kazananların boş bıraktığı yerlere yerleşim 16 Temmuz’da yapılacak. Başvurularda 3 bin 500 TL çadır tahsis bedelinin 500 TL’si talep edilecek. Çankaya Belediyesi, kurada yer tahsisi yapılan vatandaşların toplam ödeme tutarından bu bedeli düşecek. Kurada yer tahsisi çıkmayanların yatırdıkları 500 TL ise iade edilecek. Başvurular dilekçe ile Çankaya Belediyesinin Şehit Gönenç Caddesi Maltepe yerleşkesinde bulunan Zabıta Müdürlüğü’ne yapılacak. 12 Temmuz’da yapılacak kura çekimi de yine aynı yerde yapılacak.



Satış yerleri 12 Temmuz’da noterle belirlenecek


Kurban Bayramı’nın hazırlıklarına kurban satış yerlerini belirlemek üzere 11 Ağustos’ta başlayacak olan başvurular, 10 Temmuz’da son bulacak. Kura çekimi ile satış yerlerinin belirlenmesi işlemi ise 12 Temmuz saat 14.00’te noter huzurunda gerçekleştirilecek. Çadır yerlerinin kurulumu ise 19 Temmuz’da yapılacak.


Belediye her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban satış alanını, satıcıların ve kurban almaya gelen vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda düzenleyecek. Zabıta, Veteriner, Sosyal Yardım, Temizlik, Fen İşleri, Çevre Koruma ve Kontrol, Destek Hizmetler, Mali Hizmetler, Kültür ve Sosyal İşler, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlükleri koordinasyonu kurarak ekiplerle hizmet verecek Belediye, vatandaşların sorunsuz bir Kurban Bayramı geçirmelerini sağlayacak.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 11:00
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