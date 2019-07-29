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Çankaya’da ilaçlama ekipleri çalışmalarını artırdı

Çankaya Belediyesi ekipleri,kent haşerelerinin değişen hava sıcaklıkları nedeniyle sayılarının artmaması için ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:20
Çankaya’da ilaçlama ekipleri çalışmalarını artırdı

Çankaya Belediyesi ekipleri,kent haşerelerinin değişen hava sıcaklıkları nedeniyle sayılarının artmaması için ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Çankaya Belediyesi ilaçlama ekipleri değişen hava sıcaklıkları nedeniyle sayılarının artmaması için kent haşerelerine karşı mücadelesine devam ediyor. Çankaya Belediyesi ilaçlama ekipleri ilçe genelinde 117 merkez mahallenin tamamında ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler karasinek, sivrisinek, larva, uçkun, kemirgen ve her türlü kent haşeresine karşı çalışmalarına kanal sisleme, granül, tablet, püskürtme, sırt pompası yöntemleriyledevam ediyor. Özellikle larvaların üreme alanı olan jit bölgelerinde (su birikintisi) çalışmalarına ağırlık veren ekipler tüm bunların yanı sıra pazaryeri, kamu kurumları, cami gibi alanlarda da hijyen adına çalışmalarını yürütüyor. 31 kişilik ekip ile 7/24 hizmet veren birim,çalışmalarını insan ve evcil hayvan sağlığını tehdit etmeyen Sağlık Bakanlığı onaylı uzun süre etkisini gösteren ilaçlarla sürdürüyor.


Her canlının gün içinde farklı aktif saatlerinin olduğunu belirten yetkililer, vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendirdiklerini, 444 06 01 numaralı telefona şikayetlerin bildirilmesi halinde gerekli müdahalenin yapılacağı bilgisini de verdi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:20
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