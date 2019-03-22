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Çankaya’da Halk Kart ailesi büyüyor

Çankaya Belediyesinin ihtiyaç sahiplerine verdiği Halk Kart uygulaması düzenlenen törenle yeni sahiplerine ulaştı.

22 Mart 2019 Cuma 13:27
Çankaya’da Halk Kart ailesi büyüyor

Çankaya Belediyesinin ihtiyaç sahiplerine verdiği Halk Kart uygulaması düzenlenen törenle yeni sahiplerine ulaştı. Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Çankaya Belediyesi halkın belediyesidir, her zaman zorda olanın yanında olacaktır" dedi.


Çankaya Belediyesinin ihtiyaç sahiplerine verdiği ve 2017 yılından bu yana sürdürdüğü Halk Kart uygulaması yeni sahipleriyle büyümeye devam ediyor. Asgari ücretin üçte birini geçmeyen gelire sahip olan ve taşınmaz mal kaydı olmayan kişilere iki ayda bir 400 liranın verildiği Halk Kart yeni 217 aile ile birlikte 750’ye ulaştı. Belediyenin Vedat Dalokay Kokteyl Salonunda Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde gerçekleşen törende ailelerin mutluluğuna Taşdelen’in yanı sıra CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım da ortak oldu.


Halk Kart uygulamasının sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birisi olduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Ben 2014 yılında ilk belediye başkan adayı olduğumda şöyle bir söz vermiştim. ‘Çankaya Belediyesi halkın belediyesidir, her zaman zorda olanın yanında olacaktır’ demiştim. Belediyenin kaynaklarını halkımız için harcayacağımızın sözünü vermiştim. Halk Kart uygulaması bu sözün en güzel örneği. Biz Çankaya Belediyesi olarak rantçıya hizmet etmiyoruz, bizim bir tek hizmet ettiğimiz halkımızdır. Bu geçtiğimiz 5 yılda sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini hayata geçirdik. İlk defa belediye tarihinde iftar çadırı açtık, 1 milyon Çankayalıyla soframızı paylaştık. Vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda ibadetlerini yerine getirebilmeleri için 100’e yakın camimizin tadilatını, tamiratını ve periyodik olarak temizliğini yaptık. Çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımız olduğu için Çankaya’da bulunan 218 devlet okulunun tamiratını gerçekleştirdik. Bize soruyorlar bu kadar iş yapıyorsunuz ve bu değirmenin suyu nereden geliyor diye. Ben de ‘Dürüst olursanız, işin ehli insanlarla çalıştığınızda yukarıda Allah burada halk olduğu sürece bunların hepsini yaparız’ diyorum. Bu belediye halkın belediyesi oldu ve önümüzdeki dönem de yine sizin belediyeniz olacak. Bugün 750’lerde olan Halk Kart sahibi önümüzdeki dönem 3 binlere çıkacak. Belediyecilik dertlere derman olmaktır biz de bu Halk Kart ile dertlerinize derman olabiliyorsak ne mutlu bize. Bu kart ile çekeceğiniz parayı iyi günlerde harcamanız dileğiyle tekrar hayırlı olsun" ifadelerinde bulundu.


Çoğunlukla evin kadınına verilen Halk Kart uygulamasından yararlanan vatandaşlardan birisi olan Pınar Beşteker, bu hizmetten faydalandığı için Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e minnettar olduğunu söyledi. Halk Kart sayesinde evine ekmek götürebileceğini sözlerine ekleyen Beşteker, bu uygulamada emeği geçenlere teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 13:27
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