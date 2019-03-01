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Çankaya’da düzenlenecek konserin ücreti: 1 kitap

Çankaya Belediyesi Çayyolu Çankaya Evi Türk Halk Müziği Korosu, 3 Mart’ta düzenleyecekleri konser öncesi ‘1 Kitap 1 İnsan’ adlı proje ile izleyicilere konsere bir kitapla gelme çağrısında bulundu.

01 Mart 2019 Cuma 13:09
Çankaya’da düzenlenecek konserin ücreti: 1 kitap

Çankaya Belediyesi Çayyolu Çankaya Evi Türk Halk Müziği Korosu, 3 Mart’ta düzenleyecekleri konser öncesi ‘1 Kitap 1 İnsan’ adlı proje ile izleyicilere konsere bir kitapla gelme çağrısında bulundu.


Çankaya Belediyesi Çayyolu Çankaya Evi Korosu, 3 Mart’ta düzenlenecek konser öncesi anlamlı bir projeye imza attı. Koro üyeleri, Devlet Tiyatroları Cüneyt Gökçer Sahnesi’nde 3 Mart Pazar günü saat 17.00’de gerçekleştirecekleri ücretsiz konseri izlemeye gelecek vatandaşlara 1 kitapla gelme çağrısında bulundular. Konsere gelecek Türk halk müziği severlerin 7-12 yaş arası çocuklara hitap edecek kitaplar getirmeleri çağrısında bulunan koro üyeleri, ‘1 Kitap 1 İnsan’ projesine herkesin destek olmasını istediler.


Ekim ayından bu yana koro şefi Battal Kılıçaslan öncülüğünde çalışmalarını sürdüren koroya bağlamada Cemal Güzeloğlu, gitarda Mert Yetik ve bendirde Ayla Özbey eşlik ediyor. Böylesine anlamlı bir projenin parçası olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen koro üyeleri, toplanan kitapların yoksul bölgelerdeki çocuklara dağıtılacağını belirttiler.


Her meslekten insanın yer aldığı 60 kişiden oluşan koro, konser öncesi son çalışmalarını Çayyolu Çankaya Evi’nde gerçekleştirdi. Konsere kitapla katılma zorunluluğu bulunmadığını belirterek herkesi davet eden koro üyeleri, vatandaşlara ‘Kitaplar sizden konser ziyafeti bizden’ mesajını gönderdiler.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 13:09
  1. kitap
  2. konser

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