Çankaya’da asfalt çalışmaları hız kesmiyor

Çankaya’da 123 mahallenin 94’ünde asfalt kaplama, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürdüklerini açıklayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, altyapı çalışmalarının tahrip ettiği ve asfaltın yenilenmesi gereken tüm cadde ve sokaklarda çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Çankaya Belediyesi sezonun açılmasından bu yana asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İlçede yer alan 123 mahallenin 94’ünde tam kaplama, renkli desenli kaldırım, onarım ve yama işlerinden oluşan asfalt çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Temmuz ayının son günlerinde çalışmalarını Ayrancı ve Konutkent bölgelerinde yoğunlaştıran ekipler, Hoşdere Caddesi, Abidin Daver ve çevre sokaklarında freze, Konutkent Mahallesi Gümüş ve Bakır caddelerinde ise tam kaplama asfalt çalışmalarını tamamladı. Çankaya’da altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan sokak ve caddelerle birlikte asfaltının yenilenmesi gereken yerlerde çalışmalarına devam ettiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, sezon sonuna kadar bu çalışmaları aralıksız sürdüreceklerini söyledi.

Çankaya’nın merkezi Kızılay yenileme çalışmaları kapsamında Sakarya Caddesi’nde de çalışmalara yoğun bir şekilde devam ettiklerini ifade eden Alper Taşdelen, “Gündüz nüfusu iki buçuk milyonu bulan ilçemizin en yoğun yerleri olan ve ticari olarak da sirkülasyonun gün boyu devam ettiği Sakarya Caddesi yenileme çalışmasından sonra Yüksel Caddesi, Konur ve Karanfil Sokaklarda da kapsamlı bir çalışma gerçekleştireceğiz” dedi.

52 bin ton asfalt

Çankaya Belediyesi asfalt sezonunun açıldığı günden bu yana toplamda 52 bin 154 ton asfalt serimi gerçekleştirdi. Çankaya’da yer alan 123 mahallenin 94’ünde tam kaplama, onarım ve yama çalışmalarını aralıksız sürdüren Çankaya Belediyesi, 40 bin 276 ton tam kaplama, 10 bin 689 ton onarım ve bin 188 ton renkli desenli kaldırım çalışmasını tamamladı.

Caddeler de asfaltlanıyor

Sokakların yanı sıra caddelerde de asfalt çalışmalarını koordineli bir şekilde sürdüren Çankaya Belediyesi, 82 sokakta tam kaplama, 711 sokakta onarım çalışması ile 21 caddede tam kaplama ve 113 caddede onarım çalışmalarını bitirdi. İlçede yer alan resmi kurum ve okullarda da talepleri anında yerine getiren Belediye, 4 resmi kurum ile 7 okulda asfalt çalışmalarını tamamladı.