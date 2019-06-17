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Çankaya’da Afrika Birliği ülkeleri için 35 fidan dikildi

Ankara’nın Çankaya Belediyesi ev sahipliğinde Dostluk ve Dayanışma Futbol Turnuvası ile başlayan Afrika Günü etkinlikleri, Afrika Birliği üyesi ülkelerin büyükelçilerinin fidan dikimi ile sona erdi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 12:24
Çankaya’da Afrika Birliği ülkeleri için 35 fidan dikildi

Ankara’nın Çankaya Belediyesi ev sahipliğinde Dostluk ve Dayanışma Futbol Turnuvası ile başlayan Afrika Günü etkinlikleri, Afrika Birliği üyesi ülkelerin büyükelçilerinin fidan dikimi ile sona erdi.


Çankaya Belediyesi ev sahipliğinde Şenol Güneş Spor Tesisi’nde Dostluk ve Dayanışma Futbol Turnuvası ile başlayan Afrika Günü etkinlikleri, Zafer Park’ta gerçekleştirilen fidan dikimi ile sona erdi. Afrika Birliğinin 56. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sabah saatlerinde İsmet İnönü Parkı’nda bir araya gelen Afrikalı büyükelçi ve misyon şefleri, eşleri ve çocukları ile yaptıkları sağlık yürüyüşünün ardından Zafer Park’ta 35 fidan dikti.


Afrika Birliği Dönem Sözcüsü Cibuti’nin Ankara Büyükelçisi Aden Houssein Abdillahi, kıtada barış ve demokrasinin geliştirilmesi, istikrarın korunması, sosyal ve ekonomik bütünleşmenin sağlanması için kurulan Birliğin kuruluş yıl dönümü etkinliklerini ağaç dikimi ile taçlandırdıklarını söyledi. Türkiye ve Afrika dostluğuna vurgu yapan Büyükelçi Abdillahi, Afrika Günü kutlamalarına verdiği destekten dolayı Çankaya Belediyesine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 12:24
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