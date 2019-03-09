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Çankaya’da 8 Mart’ta coşkusu

Çankaya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında hafta başından itibaren pek çok sanatçıyı Ankaralılarla buluşturdu.

09 Mart 2019 Cumartesi 10:46
Çankaya’da 8 Mart’ta coşkusu

Çankaya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında hafta başından itibaren pek çok sanatçıyı Ankaralılarla buluşturdu. Etkinliklerin son konuğu Meltem Cumbul, Kuğulupark’taki söyleşi ve konseriyle yüzlerce vatandaşa 8 Mart coşkusu yaşattı.


8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hafta başından itibaren kadınlara yönelik sergiden söyleşiye, konserden tiyatroya birçok etkinlikte Şükriye Tutkun, Deniz Çakır, Derya Alabora ve Kalben’i Ankaralılarla buluşturan Çankaya Belediyesinin son konuğu Meltem Cumbul oldu. Meltem Cumbul’un Kuğulupark’ta düzenlenen söyleşili konserine yüzlerce vatandaş katıldı.


Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerinde ilk olarak tekstil işçisi kadınları ziyaret etti. Ankara’nın en yoğun tekstil atölyelerinin bulunduğu Balgat Ehlibeyt Caddesi’ndeki fabrikalarda çalışan kadınlarla bir araya gelen Taşdelen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladığı işçilere kırmızı karanfil verdi.


Başkan Taşdelen tekstil işçileri ziyaretinin ardından eşi Kezban Taşdelen ile birlikte Tunalı Hilmi Caddesi’nde kadınlara çiçek verdi. Esat Kavşağı’ndan Kuğulupark’a kadar yürüyen ve vatandaşlarla sohbet eden Taşdelen, kadınların gününü kutlayarak birer karanfil hediye etti. Tunalı Hilmi Caddesi’nde gezen ve alışveriş yapan kadınlar Taşdelen’in jesti karşısında sevgi gösterisinde bulundu.



“Yaşasın cumhuriyet, yaşasın kadınlar”


Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, kadınları yalnız bırakmadığı Kuğulupark buluşmasında kısa bir konuşma yaptı. Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak konuşmasına başlayan Taşdelen, “Son 15-20 senedir kadına yönelik şiddet ve cinsel istismar suçları arttı. Kadına toplumda hak ettiği yeri vermeyen bir zihniyetin bütün bunlarla mücadele etmesi de maalesef mümkün değil” diyerek “1923 Aydınlanma Devrimi, Cumhuriyet Devrimi, Atatürk Devrimleri aynı zamanda bir kadın devrimidir" dedi.


Çankaya Belediyesinin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda büyük bir hassasiyet gösterdiğini de belirten Taşdelen sözlerini, “Yaşasın cumhuriyet, yaşasın kadınlar, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk aydınlığı” şeklinde tamamladı.


Konuşmaların ardından alkışlar arasında Meltem Cumbul sahneye çıktı. Ankaralıların büyük beğeniyle izlediği Cumbul, güzel şarkılarıyla keyifli bir konser verdi. Enerjisiyle de dikkat çeken Cumbul, konserinin ardından Kuğulupark’ı dolduran kadınlarla söyleşi gerçekleştirdi.


Kuğulupark etkinliğine CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ve CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım da katıldı.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 10:46
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