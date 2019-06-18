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Çankaya’da 32 mahallede asfalt çalışması yapılacak

Asfalt sezonunu freze işlemleriyle başlatan Çankaya Belediyesi, 15 mahallenin 24 caddesi ve 15 sokağında tam kaplama çalışmalarını tamamladı.

18 Haziran 2019 Salı 11:57
Çankaya’da 32 mahallede asfalt çalışması yapılacak

Asfalt sezonunu freze işlemleriyle başlatan Çankaya Belediyesi, 15 mahallenin 24 caddesi ve 15 sokağında tam kaplama çalışmalarını tamamladı. Belediye bu sezon 32 mahallenin 59 cadde ve 86 sokağında daha asfalt çalışması yapacak.


Havaların ısınmasıyla birlikte asfalt sezonunu açan Çankaya Belediyesi, ilçede asfaltsız sokak bırakmamak için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma yapılan bölgelerin fiziki yapısına göre program yapan Çankaya Belediyesi, 15 mahallede planlanan asfalt çalışmalarını tamamladı.


Yerleşik nüfusu bir milyona yakın Başkentin kalbi olma özelliğiyle de gündüz nüfusu 2,5 milyonu bulan ve Türkiye’nin en büyük ilçe belediyesi olma sorumluluğu ile hareket eden Çankaya Belediyesi, bu sezonda 32 mahallede daha tam kaplama asfalt çalışması yapacak. 59 cadde ve 86 sokakta programa göre çalışmalarını sürdürecek olan Belediye, sezon sonuna kadar 83 cadde ve 101 sokakta tam kaplama yapmış olacak.



Çalışma yapılacak mahalleler


Çankaya Belediyesi, Aşıkpaşa, Ata, Aydınlar, Bademlidere, Birlik, Çiğdem, Emek, Göktürk, Harbiye, İlkbahar, İşçi Blokları, Karapınar, Kırkkonaklar, Kızılay ve Umut mahallelerinde planladığı sokak ve caddelerin asfalt serimini gerçekleştirdi.


Belediye asfalt programına, Ahlatlıbel, Ata, Ahmet Taner Kışlalı, Aydınlar, Aşağı Öveçler, Alacaatlı, Beytepe, Birlik, Çiğdem, Eti, Emek, 50. Yıl, Güzeltepe, Harbiye, İlkadım, İşçi Blokları, Kızılay, Korkut Reis, Karapınar, Konutkent, Koru, Mutlukent, Mimar Sinan, Metin Oktay, Oğuzlar, Osman Temiz, Sancak, Seyranbağları, Umut, Ümit, Yıldızevler, Zafertepe mahallelerinde devam edecek.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 11:57
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