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Çankaya yerel seçim sonuçları 2019 Çankaya’da kim kazandı? | Çankaya oy oranlarında son durum

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31 Mart 2019 Pazar 09:15
Çankaya yerel seçim sonuçları 2019 Çankaya’da kim kazandı? | Çankaya oy oranlarında son durum

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Çankaya belediye başkan adayları 2019

AK Parti Çankaya belediye başkan adayı Amber Türkmen (Cumhur İttifakı)

CHP Çankaya belediye başkan adayı Alper Taşdelen (Millet İttifakı)

BBP Çankaya belediye başkan adayı Erol Koçoğlu

SP Çankaya belediye başkan adayı Hasan Çıplak

Vatan Partisi Çankaya belediye başkan adayı Hasan Fırat Kayaönü

HDP Çankaya belediye başkan adayı Filiz Kerestecioğlu Demir

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 09:15
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