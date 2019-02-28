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Çankaya Mart’ta sanat dolu

Kültür-sanat etkinlikleri ile Başkent’in merkezi olan Çankaya, Mart ayında da birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

28 Şubat 2019 Perşembe 13:00
Çankaya Mart’ta sanat dolu

Kültür-sanat etkinlikleri ile Başkent’in merkezi olan Çankaya, Mart ayında da birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.


Çankaya Belediyesi, kültür sanat etkinlikleriyle Ankara’nın merkezi olmaya Mart ayında da devam ediyor. Başkent’te sanata desteğini artırarak sürdüren Çankaya Belediyesinin kültür-sanat merkezlerinde sanatseverleri yine dopdolu yeni bir ay bekliyor. Resim ve fotoğraf sergilerinden söyleşilere, konserlerden tiyatro gösterilerine kadar sanatın birçok dalının sergileneceği Mart ayında Ankaralılar yine sanata doyacak. Çankaya’da Mart ayı Dünya Kadınlar Günü etkinlikleriyle başlayacak. Dopdolu bir 8 Mart programı hazırlayan Çankaya Belediyesinin etkinlikleri, 2 Mart’ta açılacak "Tanzimat’tan Cumhuriyete Kadın" başlıklı fotoğraf sergisiyle başlayacak. 10 Mart’ta kadar açık kalacak sergide çağdaşlık ve gelişmişlik temelinde kadınların dönem fotoğrafları sanatseverlerle buluşacak.



Meltem Cumbul Kuğulupark’ta


8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve "Farkındalık Ayı Etkinlikleri" kapsamında Çankaya üç önemli kadın sanatçıyı da konuk edecek. 4 Mart’ta Şükriye Tutkun ve 6 Mart’ta Kalben konserleri Yılmaz Güney Sahnesi’nde gerçekleşecek. 8 Mart’ta ise Meltem Cumbul söyleşi ve konseriyle Kuğulupark’ta Başkentli sanatseverlerle bir araya gelecek.



Derya Alabora ve Deniz Çakır’ın ’Beyaz’ı


2018 yılının en iyi tiyatro oyunları arasında gösterilen ve Derya Alabora ile Deniz Çakır’ın sahnelediği "Beyaz" adlı oyun da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Çankayalılarla buluşacak. Hayatını evinden uzakta, kendi isteğine göre yaşayan abla ve hayallerini gerçekleştiremeyen kız kardeşin geçmişleriyle hesaplaşmasını aktaran oyunu ünlü Fransız yazar Emmanuelle Marie yazdı. Özen Yula’nın yönettiği oyun, 5 Mart’ta Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde sanatseverlerin karşına çıkacak.


Tiyatro ve konserlerin yanı sıra 4 Mart’ta Ankara Kadın Ressamlar Derneğinin 49. yıl geleneksel sergisi, 5 Mart’ta ’Kadın’ temalı şiir dinletisi ve Şef Ayşe Taş konseri Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde, 7 Mart’ta ’Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Şiddet’ belgesel fotoğraf çalışması Galeri Çankaya’da Başkentlilerle buluşacak.



Patolojinin büyülü dünyası


Mart ayındaki en ilginç sergilerden biri de Patoloji Dernekleri Federasyonunun Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde 15 Mart’ta açacağı "Patolojinin Büyülü Dünyası" sergisi olacak. Hastalardan alınan hücresel düzeydeki örneklerin mikroskoplarda yansıyan mikrofotografilerinin sergileneceği etkinlik, 27 Mart’ta kadar Çankayalıların beğenisine sunulacak.


22 Mart’ta ise Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Çankaya Belediyesi işbirliğinde Dünya Şiir Günü, Nazım Hikmet etkinliğiyle kutlanacak. Çağdaş Sanatlar Merkezi’ndeki etkinlikte usta şair Nazım Hikmet, destansı şiiri ’Kuvayi Milliye’nin 100. yılında şiir, müzik ve yaşamından kesitlerin yer alacağı belgesel gösterimiyle anılacak.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 13:00
  1. sanat
  2. sergi
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