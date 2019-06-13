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Çankaya kreşleri için kuralar çekildi

Kreş hizmetlerinin kalitesi nedeniyle yoğun ilgi gören Çankaya Belediyesinin, 2019-20 dönemi kesin kayıt listesi noter kurası ile belirlendi.

13 Haziran 2019 Perşembe 11:34
Çankaya kreşleri için kuralar çekildi

Kreş hizmetlerinin kalitesi nedeniyle yoğun ilgi gören Çankaya Belediyesinin, 2019-20 dönemi kesin kayıt listesi noter kurası ile belirlendi.


Çankaya Belediyesinin 12 kreşi için gerçekleşen noter kurası sonucunda 212 çocuk kesin kayıt hakkı kazandı. Noter huzurunda yedekler için de 59 isim belirlendi.


Modern, kaliteli ve ekonomik hizmet vermesi nedeniyle yoğun ilgi gören Çankaya Belediyesi kreşleri kayıtları noter kurası ile belirlendi. Noter huzurunda, Çankaya Belediyesi Mali Hizmetler Salonu’nda gerçekleştirilen çekilişte veliler de yer aldı. 667 başvurunun kuraya tabi tutulduğu çekilişte, 212 çocuk kayıt hakkı kazandı; 59 çocuk ise yedek listesine seçildi. 1500 çocuk kapasitesi bulunan Çankaya Belediyesi kreşlerinde kuraya tabi başvuru çekiliş sonuçları Çankaya Belediyesinin www.cankaya.bel.tr adresli resmi web sitesi üzerinden yayımlandı.



Kreşler yoğun talep gördü


Kapasitesini artırarak okul öncesi eğitime devam eden Çankaya Belediyesi kreşleri, yeni dönemde de yüzlerce çocuğa kucak açacak. Çankaya Belediyesi kreşlerinde eğitimi devam eden 2015 ve 2014 doğumlu çocukların yanı sıra 2016 doğumlu 36 aylık çocuklar için Eylül ayında başlayacak. Yoğun talep gören ve kontenjanla sınırlı kreşlerin bazılarında doğrudan kayıt alınırken, bazılarında kontenjan yokluğundan başvuru ve doğrudan kayıt alınamadı.


İlk kez okul öncesi eğitimine başlayacak 2016 doğumlu çocuklar için 7 kreşte, 2015 doğumlular için 4 kreşte, 2014 doğumlu olanlar için de sadece 1 kreşte noter çekilişi yapıldı. En çok talep gören Masal Kalesi Gündüz Bakımevine başvuruda bulunan 2014-2015-2016 doğumlu tüm isimler noter çekilişi ile belirlendi.



Kayıtlar 17 Haziran’da başlıyor


Kesin kayıt hakkı kazananlar, 17-28 Haziran tarihleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Kreşlere, yeni kayıt yaptıran 2016 doğumlu çocuklar, 9 Eylül 2019’da devam eden üst yaş grupları ise 16 Eylül 2019 tarihinde yeni eğitim dönemine başlayacak. Kayıt takvimi için ayrıntılı bilgi www.cankaya.bel.tr adresinden alınabiliyor.


Yerel yönetim düzeyinde Türkiye’de en büyük gündüz bakımevi hizmeti veren ve son 5 yılda 7 yeni kreş açan Çankaya Belediyesi, toplam 12 kreşte 1500 çocuğa okul öncesi eğitim imkanı sunuyor. Belediyenin kreşlerinden bu yıl 370 çocuk mezuniyet töreni ile ilkokula uğurlandı.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 11:34
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