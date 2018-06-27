Çankaya Köşkü aktif olarak kullanılacak

2014’te Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Beştepe’ye inşa edildi ve 91 yıl Türkiye’nin yönetim merkezi olan Köşk, Başbakanlık olarak kullanılmaya başlandı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI



Köşk’ü yeni hükümet sistemi kapsamında Cumhurbaşkanı yardımcılarının kullanması planlanıyor. Cumhurbaşkanı yardımcıları, mevkidaşlarını Köşk’te düzenlenecek törenlerle kabul edecek. Çankaya Köşkü yerleşkesinde yer alan Resmi Konut’ta da Erdoğan’a vekalet edecek Cumhurbaşkanı yardımcısının ikâmet etmesi planlanıyor.

1930’lu yıllarda inşa edilen ve Ankara’nın merkezi Kızılay’da yer alan Başbakanlık Merkez Bina’nın ne amaçla kullanılacağı ise netleşmedi. Binanın Ankara Valiliği’ne devredilebileceği belirtiliyor.



Beştepe’de yer alan Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin kapasitesinin geniş olması sebebiyle yeni yapılanmanın Cumuhurbaşkanlığı’nda yer almasının planlandığı dile getirildi.