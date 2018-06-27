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Çankaya Köşkü aktif olarak kullanılacak

Son olarak Başbakan Binali Yıldırım’ın çalışmalarını yaptığı Çankaya Köşkü, yeni sisteme geçilmesiyle birlikte yine aktif olarak kullanılacak.

27 Haziran 2018 Çarşamba 07:23
Çankaya Köşkü aktif olarak kullanılacak

2014’te Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Beştepe’ye inşa edildi ve 91 yıl Türkiye’nin yönetim merkezi olan Köşk, Başbakanlık olarak kullanılmaya başlandı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI

Köşk’ü yeni hükümet sistemi kapsamında Cumhurbaşkanı yardımcılarının kullanması planlanıyor. Cumhurbaşkanı yardımcıları, mevkidaşlarını Köşk’te düzenlenecek törenlerle kabul edecek. Çankaya Köşkü yerleşkesinde yer alan Resmi Konut’ta da Erdoğan’a vekalet edecek Cumhurbaşkanı yardımcısının ikâmet etmesi planlanıyor. 
1930’lu yıllarda inşa edilen ve Ankara’nın merkezi Kızılay’da yer alan Başbakanlık Merkez Bina’nın ne amaçla kullanılacağı ise netleşmedi. Binanın Ankara Valiliği’ne devredilebileceği belirtiliyor. 

Beştepe’de yer alan Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin kapasitesinin geniş olması sebebiyle yeni yapılanmanın Cumuhurbaşkanlığı’nda yer almasının planlandığı dile getirildi. 

 

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 07:23
  1. Ankara
  2. çankaya
  3. köşkü

YORUM YAZ

  • İstemiyoruzİstemiyoruz16 sa önce
    atatürk anısı olan bu köşk ....malıdır.
  • OktayOktay17 sa önce
    Yıkın gitsin! Yıkmıyacaksanız bari adını değiştirin...
  • bozerenbozeren18 sa önce
    bence yıkıp yerine AVM veya rezidans yapacaklar.
  • hakan armanhakan arman19 sa önce
    Yanlış yapıyorlar bence orayı da muhalefete versinler dönüşümlü olarak otursunlar )
  • GolgeAdamGolgeAdam18 sa önce
    Satsinlar ne olacak Reklam arasida sona ermis olur
  • SelimSelim15 sa önce
    Cumhurbaşkanı yardımcıları kullanacakm ış mış. Ya bırakın bunları yıkın bütün binaları orayayı park yapında millet yararlansın. Koskoca çankaya bölgesinde ufacık Kuğulu parktan başka bir şey yok.
  • Akıncı Akıncı 16 sa önce
    يجب تدميره فوراDerhal imha edilmeli.
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