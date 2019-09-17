Üçlü zirvenin Çankaya Köşkü'nde yapılmasını Erdoğan istedi

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde dün gerçekleşen zirveye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani katıldı. Daha önce 4 Nisan 2018’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan zirve bu kez yer değiştirerek Çankaya Köşkü’ne alındı.

Herhangi bir sebebi yoktur

yeniakit.com.tr'ye konuşan kaynaklar, zirvenin yer değişikliğine gidilmesinin herhangi bir sebebi bulunmadığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isteği üzerine Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirildiğini, zirve için gerek Köşk içerisinde gerekse protokol ve ikramlarla ilgili her türlü hazırlığında çok başarılı geçtiğini belirtti.

Toplamda beş zirve gerçekleşmiş oldu

Üçlü zirvenin ilki 22 Kasım 2017’de Soçi’de, ikincisi 4 Nisan 2018’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Üçüncü Zirve 7 Eylül 2018’de Tahran’da, dördüncü zirve 14 Şubat’ta Soçi’de beşinci zirve ise dün Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilmiş oldu.