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Çankaya Haziran’da da sanat dolu

Çankaya Belediyesi, Haziran ayında da konserlerden, mezuniyet sergilerine, tiyatro oyunlarından bağımsızlık günü kutlamasına kadar pek çok etkinliği sanatseverlerle buluşturuyor.

02 Haziran 2019 Pazar 12:11
Çankaya Haziran’da da sanat dolu

Çankaya Belediyesi, Haziran ayında da konserlerden, mezuniyet sergilerine, tiyatro oyunlarından bağımsızlık günü kutlamasına kadar pek çok etkinliği sanatseverlerle buluşturuyor.


Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin mezuniyet sergisi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde (ÇSM), 11-21 Haziran tarihleri arasında sergilenecek. 12 Haziran saat 19.30’da sanatçı Korkmaz Şenler’in piyano dinletisinin sanatseverlerle buluşacağı ÇSM’de, 15 Haziran’da Akademi Sanat Kulübü Türk Halk Müziği Korosu, 20 Haziran saat 20.00’de Anadolu Türk Halk Müziği Topluluğu sahne alacak. Yılmaz Güney Sahnesi ise 11 Haziran saat 20.00’de MÜZED Türk Halk Müziği Topluluğu’nun “Türkülerle Anadolu’da Gezintiler Konseri”nin ardından, 13 Haziran’da TOBB ETÜ Tiyatro Topluluğu’nun “Yedi Kocalı Hürmüz” oyununa ev sahipliği yapacak. Yılmaz Güney Sahnesi’nde, 14 Haziran saat 20.00’de Celal Abacı Dostlar Korosu, 19 Haziran saat 19.30’da Sokullu Çankaya Evi Türk Sanat Müziği Konseri, 29 Haziran saat 19.30’da Emek Çankaya Evi Türk Halk Müziği Dostluk Korosu konserleri yer alacak.


Zülfü Livaneli Kültür Merkezi, 14 Haziran saat 18.30’da açılacak ve Hollanda’ya göçü konu alan “Gurbette” isimli fotoğraf sergisine 29 Haziran’a kadar ev sahipliği yapacak. Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi’nde de 16 Haziran saat 13.00’de başlayacak “Filipinler Kültür Günü”nde ise Filipinlerin bağımsızlığının 121’nci yıl kutlamaları gerçekleşecek. Merkez, 18 Haziran saat 19.30’da Çağdaş Drama Derneği Topluluğu’nun “Bukalemunlar” oyununu Ankaralılarla buluşturacak.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 12:11
  1. sanat
  2. sergi
  3. konser

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