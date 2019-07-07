Çankaya Evleri’ndeki oyun evleri minik Çankayalıları ağırlıyor

Çankaya Belediyesine bağlı Çankaya Evleri’nde yer alan oyun evleri, yaz tatilinde çocukların güzel zaman geçirmelerini sağlıyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in Çankayalılara kazandırdığı oyun evleri, okulların tatil olduğu yaz aylarında ebeveynlerin imdadına yetişiyor. Ebeveynlerin mesai saatleri içerisinde yapmaları gereken işlerle uğraşırken çocuklarını bırakabilmelerine olanak sağlayan oyun evleri, 2014 yılından bu yana binlerce minik Çankayalıyı konuk etti. Alışveriş, hastane, banka gibi kısa süreli işlerini yapabilmek için çocuklarını iki saat süreyle oyun evlerine bırakabilen ebeveynler, özgürce hareket edebiliyor. Yaşlı vatandaşların sosyalleşmelerine olanak sağlayan Baharevleri’ne torunları ile gelen büyükler birbirleriyle sohbet ederken, çocuklar da oyun evinin keyfini çıkartıyor.

Ebeveynleri işlerini yaparken akranlarıyla oyun evlerinde vakit geçiren çocuklar, eğitmenler eşliğinde oyunlar oynuyor, el becerileri faaliyetlerinde bulunuyor, masal dinliyor, müzik, drama ve resim çalışmalarına katılabiliyor. Hem çocuklar hem de büyükler için fayda sağlayan oyun evi hizmeti Cebeci, Bayraktar ve Sokullu Çankaya Evleri ile Ayrancı, Cebeci ve Sokullu Baharevlerinde bulunuyor. Çankaya Evleri’nde beceri kurslarına devam eden ve 3-6 yaş aralığında çocuğu olan annelerin kurslara rahatlıkla katılmalarını sağlayan oyun evlerinde hizmet ücretsiz olarak veriliyor.