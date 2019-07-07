0553 313 94 23

Çankaya Evleri’ndeki oyun evleri minik Çankayalıları ağırlıyor

Çankaya Belediyesine bağlı Çankaya Evleri’nde yer alan oyun evleri, yaz tatilinde çocukların güzel zaman geçirmelerini sağlıyor.

07 Temmuz 2019 Pazar 13:46
Çankaya Evleri’ndeki oyun evleri minik Çankayalıları ağırlıyor

Çankaya Belediyesine bağlı Çankaya Evleri’nde yer alan oyun evleri, yaz tatilinde çocukların güzel zaman geçirmelerini sağlıyor.


Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in Çankayalılara kazandırdığı oyun evleri, okulların tatil olduğu yaz aylarında ebeveynlerin imdadına yetişiyor. Ebeveynlerin mesai saatleri içerisinde yapmaları gereken işlerle uğraşırken çocuklarını bırakabilmelerine olanak sağlayan oyun evleri, 2014 yılından bu yana binlerce minik Çankayalıyı konuk etti. Alışveriş, hastane, banka gibi kısa süreli işlerini yapabilmek için çocuklarını iki saat süreyle oyun evlerine bırakabilen ebeveynler, özgürce hareket edebiliyor. Yaşlı vatandaşların sosyalleşmelerine olanak sağlayan Baharevleri’ne torunları ile gelen büyükler birbirleriyle sohbet ederken, çocuklar da oyun evinin keyfini çıkartıyor.


Ebeveynleri işlerini yaparken akranlarıyla oyun evlerinde vakit geçiren çocuklar, eğitmenler eşliğinde oyunlar oynuyor, el becerileri faaliyetlerinde bulunuyor, masal dinliyor, müzik, drama ve resim çalışmalarına katılabiliyor. Hem çocuklar hem de büyükler için fayda sağlayan oyun evi hizmeti Cebeci, Bayraktar ve Sokullu Çankaya Evleri ile Ayrancı, Cebeci ve Sokullu Baharevlerinde bulunuyor. Çankaya Evleri’nde beceri kurslarına devam eden ve 3-6 yaş aralığında çocuğu olan annelerin kurslara rahatlıkla katılmalarını sağlayan oyun evlerinde hizmet ücretsiz olarak veriliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 13:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Esed rejimi can almaya devam ediyor: 6 ölü
    1. Esed rejimi can almaya devam ediyor: 6..
    2. Tatile giden ailenin evlerinde yangın..
    3. Zeytinyağının öyküsü | Sıcak sıkım ve..
    4. Kaybolan çocuk ağacın altında ağlarken..
    5. Müzelik el yazmalarına yoğun bakım..
    6. Hamilelik döneminde günlük beslenme..
    7. İran'dan ABD'yi kızdıran açıklama:..
    8. Kırgızistanlı genç sokak ortasında..
    9. Karadeniz’de ’Yılın En’leri
    10. Devrilen motosikletin üzerinden geçen..
    11. Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını..
    12. Hilmi Güler’den üreticilere destek
    13. Er meydanında başpehlivanlar, çeyrek..
    14. Dışarıda yattığı sırada başına ebabil..
    15. Başkan Yüce: “Kocaali örnek gösterilen..
    16. Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaşlı..
    17. Çiçekçilerin yaz sezonu beklentisi
    18. Başkan Işıksu, mahalle ziyaretlerini..
    19. Başkan Işıksu: “Adapazarı’nı..
    20. Fethiye’de ABD bayraklı gulet alev..
    21. İhlas Haber Ajansı’na dört ödül birden
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek’e..
    23. 2320 rakımda çevre etkinliği
    24. Çankaya Evleri’ndeki oyun evleri minik..
    25. MHP’den Antep fıstığı üreticisine..
    26. Çankaya’da "Engelsiz Yaza Merhaba"..
    27. 2 kadın hırsızlık için geldikleri..
    28. Motosiklet hırsızlığı güvenlik..
    29. Bayram tatilinin olumsuz etkisine..
    30. Jose Mourinho, 100 milyon euroluk..
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Yalçın Küçük ve yamağının beklentisi gerçekleşiyor! "Genel af AKP'yi silmek demektir"
    Yalçın Küçük ve yamağının beklentisi gerçekleşiyor! "Genel af AKP'yi silmek demektir"

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar