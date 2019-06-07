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Çankaya evlerinde yaz boyu etkinlik

Çankaya Belediyesinin 365 gün hizmet veren Çankaya Evleri, yaz dönemi boyunca da çeşitli kurs ve etkinliklere ev sahipliği yapacak.

07 Haziran 2019 Cuma 10:52
Çankaya evlerinde yaz boyu etkinlik

Çankaya Belediyesinin 365 gün hizmet veren Çankaya Evleri, yaz dönemi boyunca da çeşitli kurs ve etkinliklere ev sahipliği yapacak.


Çankaya Belediyesinin 365 gün hizmet veren Çankaya Evleri yaz dönemi boyunca da çeşitli kurs ve etkinliklere ev sahipliği yapacak. Anıtpark, Bayraktar, Birlik, Cebeci, Esat, Maltepe, Sokullu, 100. Yıl ve Zübeyde Hanım Çankaya Evlerinde yaz dönemi boyunca yetişkin ve çocuklar için çeşitli kurs programları yer alacak.


Çankaya Evlerinde açılacak olan kurslar ise şöyle:


Anıtpark: Yoga, Takı Tasarımı, Makyaj Yapma Teknikleri, Rölyef, Fotoğraf Çekimi, İşaret Dili.


Bayraktar: Yoga, Çocuk Yoga, Pilates, Çocuk Bağlama, Çocuk Drama, Gitar (Çocuk), Gitar (Genç), Taş Boyama, İşaret Dili, İngilizce A1


Birlik: Yoga, Pilates, Ev Kazaları ve Güvenliği, Halk Oyunları, Drama, İngilizce A1, Cam Vitray, İşaret Dili.


Cebeci: Gitar (Çocuk), Drama (Çocuk), Diksiyon, İşaret Dili, Amigurumi (Örgü Bebek), Dikiş, Giyim, Tel Kırma, İğne Oyası, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Bilgisayarlı Ön Muhasebe, Çocuk Bağlama, Takı Tasarımı, Taş Boyama, Örgü, İngilizce A1, Fransızca A1.


Esat: Yoga, Pilates, Örgü, Resim, Takı Tasarımı, Cam Vitray, Amigurumi, Almanca, Fransızca A1, İngilizce A1, İngilizce A2, İşaret Dili.


Maltepe: İngilizce A1, A2, İspanyolca A1, Fransızca A1, Drama, Heykel, İşaret Dili, Bilgisayar İşletmenliği.


Sokullu: Amigurumi, Yoga (Yetişkin), Yoga (Çocuk ), Drama (Çocuk), Diksiyon,İşaret Dili, Almanca A1, İngilizce A1, Rölyef, Dekoratif Ev Aksesuarları.


100. Yıl: Diksiyon, Çocuk Gitar, Çocuk Drama, Bilgisayar İşletmenliği, Mozaik, Okuma-Yazma 1. Kademe, Ahşap Boyama, Pilates, Yoga Yetişkin, Yoga (Çocuk), İşaret Dili, İngilizce A1, Fransızca A1, Amigurumi.


Zübeyde Hanım: Yoga, Yoga (Çocuk), Pilates, Amigurumi, Mozaik, İngilizce A1, Fransızca A1, Taş Boyama, Pastacı Çırağı, Diksiyon, Bilgisayar İşletmenlik, İşaret Dili, Cam Vitray, Çocuk Drama.


Çankaya Evlerinde ücretsiz verilen kurslara 10-14 Haziran tarihleri arası yapılacak kayıtlar için kimlik fotokopisi ve bir adet vesikalık fotoğraf yeterli olacak.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 10:52
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