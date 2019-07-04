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Çankaya Evleri’nde 40 bin Çankayalıya eğitim

Kişisel gelişim ve meslek edindirme kursları, modern eğitim olanakları ve etkinlikleriyle Çankaya Evleri, Başkentlilerin ikinci adresi olmaya devam ediyor.

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:17
Çankaya Evleri’nde 40 bin Çankayalıya eğitim

Kişisel gelişim ve meslek edindirme kursları, modern eğitim olanakları ve etkinlikleriyle Çankaya Evleri, Başkentlilerin ikinci adresi olmaya devam ediyor. İlçe genelinde yer alan 28 Çankaya Evi’nde yaz dönemi de dahil olmak üzere ilk 7 ayda 40 bin Çankayalıya eğitim verildi.


Çankaya Evleri yeni açılan merkezleri ve artan kapasitesi ile tüm ilçeye yaz aylarında da aralıksız hizmet veriyor. Kişisel gelişim ve meslek edindirme kursları, modern eğitim olanakları ve etkinlikleriyle Çankaya Evleri, Başkentlilerin ikinci adresi olmaya devam ediyor. İlçe genelinde yer alan 28 Çankaya Evi’nde yaz dönemi de dahil olmak üzere ilk 7 ayda 40 bin Çankayalıya gelişim ve meslek eğitimi verildi.


Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen döneminde 14 yeni Çankaya Evi ile sayısı 28’e ulaşan Çankaya Evleri’nin 2019 yılında kursiyer sayısı şimdiden 40 bin oldu. Taşdelen’in 21. yüzyılın halkevleri olarak tanımladığı Çankaya Evleri insanların sosyalleşmesi, yeni dostluklar edinmesi, kendilerini geliştirmesi ve kaliteli zaman geçirmesi için her dönem yenileniyor. Yabancı dilde; İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça, kişisel gelişimde; diksiyon, anne-çocuk eğitimi, işaret dili, hobide; yağlı boya, bağlama, ud, gitar, keçe, kırkyama, tel kırma, karakalem, meslek edindirmede; bilgisayar, 10 parmak klavye, sahne makyajı gibi birbirinden farklı 100’e yakın kurs çeşidi ile hizmet veren Çankaya Evleri’nin bir kısmı yaz döneminde de birçok alanda eğitimlerini sürdürüyor.


Vatandaşlardan gelen talepler üzerine her yıl kurs programını revize ederek hizmetlerine devam eden Çankaya Evleri, bu yıl pastacılık, jel mum, su kabağı oymacılığı gibi farklı kurslara da ev sahipliği yapıyor. Vatandaşların sosyalleşmesine olanak sağlamasının yanı sıra masal ve oyun odalarında çocukların eğlenerek öğrendiği, öğrencilerin ders çalışabildiği Çankaya Evleri’nde yaşlı vatandaşlar için de film izleme, spor yapma, kitap-gazete okuma gibi alanların bulunduğu Baharevleri yer alıyor. Her yıl üç dönem halinde verilen eğitimler için Çankaya Evleri yaz dönemi kayıtlarına da devam ediyor.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:17
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