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Çankaya bu yıl da Ramazan’da sofralarını paylaştı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında iftar çadırları kuran Çankaya Belediyesi, Ramazan’da 135 binin üzerinde kişiyi sofralarında ağırladı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 10:32
Çankaya bu yıl da Ramazan’da sofralarını paylaştı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında iftar çadırları kuran Çankaya Belediyesi, Ramazan’da 135 binin üzerinde kişiyi sofralarında ağırladı.


Çankaya Belediyesi, 2014 yılından bu yana her yıl kurduğu iftar çadırlarında 920 bin vatandaşı ağırladı. Bu yıl da Cebeci, Türközü ve Öveçler’de kurulan iftar çadırlarında günde yaklaşık 5 bin vatandaş konuk edildi. Belediyenin 4 çeşit yemek ve iftariyeliklerle kurduğu sofralar vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.


İftar çadırlarının her akşam dolup taşmasından memnuniyet duyduğunu dile getiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ramazan ayının paylaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik ayı olduğunu söyledi. Belediyecilik adına tüm alanlarında hiçbir ayırım yapmadıklarını, siyasi inancı, kökeni, ne olursa olsun halka eşit hizmet götürdüklerinin altını çizen Taşdelen, “Vatandaşımızın iyi gününde zor gününde yanında olmak insani görevimizdir. Belediye her kim olursa olsun halkının yanındaysa gerçek anlamda belediyedir. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışı ile hizmet eden bir Belediye olarak bu yıl da Ramazan’da paylaşma, dayanışma, birlik ve beraberliği hep birlikte yaşadık. Dileğim ülkemizde dirliğin, birliğin, paylaşmanın, yardımlaşmanın, dayanışmanın artarak sürmesidir. Her bir Çankayalıyı kucaklıyor, sofralarımızdan da huzurumuzdan da bereket eksik olmasın diliyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 10:32
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