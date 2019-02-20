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Çankaya Belediyesinden kent içinde tarım olanağı

Çankaya Belediyesi ‘Kent Tarım Hobi Evleri’nde ilkbahar dönemi eğitimleri başladı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:10
Çankaya Belediyesinden kent içinde tarım olanağı

Çankaya Belediyesi ‘Kent Tarım Hobi Evleri’nde ilkbahar dönemi eğitimleri başladı. İlk derse, farklı mahallelerden çok sayıda vatandaş katıldı.


Kent içinde tarım yapılması amacıyla ilki 2015 yılında Mutlukent Mahallesi’nde ikincisi ise 2018 yılında Ata Mahallesi’nde hayata geçirilen ‘Kent Tarım Hobi Evleri’ne ilgi artıyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen döneminde kurulan tarım evlerinde, 13 Şubat Çarşamba günü Mutlukent Mahallesi’nde, 14 Şubat Perşembe günü Ata Kent Mahallesi’nde ders başı yapıldı. ‘Temel Sebze Yetiştiriciliği’ eğitimlerine katılan Çankayalılar ilk derste, ‘Yerel Tohumun Önemi Nedir’ ve ‘Sebze Yetiştirmek için Ortam Nasıl Hazırlanır’ konuları hakkında bilgi aldı.


Kent Tarım ve Hobi Evlerinde Türkiye’ye örnek eğitimlerin verildiğini belirten Alper Taşdelen, “Çankaya Evleri’miz nasıl meslek edindirme ve hobi amaçlı kursların merkezi ise şimdi Kent Tarım Hobi Evlerimizde de kendi alanlarında birer merkez olarak hizmet veriyor. Toprakla uğraşmak isteyen bütün yurttaşlarımızın çok büyük ilgi gösterdiği tarım hobi evlerimiz halkımıza, üretimin mutluluğunu da yaşatıyor. Vatandaşlarımız burada öğrendikleri doğrultusunda ürettiklerini hasat zamanı topluyor ve kendi ürettiğini tüketmenin keyfini yaşıyor. Kent Tarım Hobi Evleri’mizden dileyen vatandaşlarımız ücretsiz olarak yararlanabiliyor” diye konuştu.


Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen derslerde, “Sebze Yetiştirmek için Ortam Nasıl Hazırlanır”, “Sebze Hastalıkları”, “Budama”, “Aşılama” ve “Evde Kompost Yapımı” gibi birçok konuda eğitimler verilecek. Yeni eğitim dönemi Mayıs sonuna kadar sürecek.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:10
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