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Çankaya Belediyesi’nden gençlere müjde: "Dev Gençlik Merkezi"

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen Çankaya Belediyesine Dev Gençlik Merkezi açılacağını duyurdu.

15 Mart 2019 Cuma 14:31
Çankaya Belediyesi’nden gençlere müjde: "Dev Gençlik Merkezi"

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen Çankaya Belediyesine Dev Gençlik Merkezi açılacağını duyurdu.


Çankaya Belediyesiyeni dönemdeki en önemli projelerinden biri olan ve 22 bin 600 metrekarelik alanı kapsayan Gençlik Merkezi’nin 24 saat yaşayan, gençlere çok çeşitli imkanlar sunacak sosyal bir alan olacağını açıkladı.


Ümit Gençlik Merkezi, 7 gün 24 saat açık kütüphanesi, bilim, kültür, sanat, edebiyat, yabancı dil, spor, teknoloji, iletişim, üretim, istihdam gibi çok çeşitli alanlarda gençlere hizmet verecek.


Genç kafe istihdam fırsatı sunacak”


100’er kişilik 4 sinema salonu, 250 kişi kapasiteli tiyatro sahnesi, 24 saat açık 1000 kişilik kütüphane, üniversite sınavına hazırlanan gençlere ve tüm gençliğe rehberlik hizmeti verecek Kariyer Merkezi bulunacak. Ayrıca bünyesinde gençlerin yarı zamanlı çalışarak istihdam edileceği Genç Kafe’nin yanı sıra seramik üretim, spor, sanat, dil, edebiyat, basın yayın, teknoloji alanlarında atölye çalışmaları da yer alacak. Gençlerle, alanları bilen üniversite toplulukları ve danışman hocalarla birlikte organize edilecek atölye çalışmaları birçok alanı kapsayacak. Sinema, tiyatro, edebiyat, müzik, resim, seramik, yabancı dil alanlarına ilave olarak spor alanlarında satranç, go, bilardo, masa tenisi, dart, parkur, e-spor gibi birçok alanda faaliyetler yürütülecek. Bu alanlar ayrıca eğitim faaliyetleri ve turnuvalara dönük çalışmaları da kapsayacak.


“Genç kart uygulaması da hayata geçecek”


Genç Kart uygulaması da bu merkezle birlikte yaşama geçecek. Gençler, Merkez’deki hizmetlerden Genç Kartla ücretsiz ve düşük bedellerle faydalanacak. Kafedeki fiyatlar da bütçelerine uygun olacak. Genç Kart ayrıca gençlere kitap, kırtasiye, market, dil ve eğitim kursları gibi birçok alanda indirimler sunacak.


“Projelerle uluslararası vizyon”


50’nin üzerinde bağımsız bölüme sahip Merkezde; gençliğin ulusal, uluslararası gençlik örgütleriyle temasını sağlayacak, öğrenci değişim programına dair çalışmalar yürütülecek ofisin yanında, projelendirme ve girişimcilik ofisi de yer alacak. Proje ve girişimcilik ofisinde, verilecek eğitimlerin yanında farklı fikir ve projelerin geliştirilerek patentinin alınması, Avrupa Birliği, KOSGEB gibi hibe ve destek programlarına dönüşmesi sağlanarak kişisel gelişim ve istihdama olanak sağlanmış olacak.


“AVM’yi gençlik merkezine dönüştüreceğiz”


Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen buradaki yaptığı konuşmada şu ifadeleri kulladı:


“Maltepe’deki AVM’yi gençlik merkezine dönüştüreceğiz. Gençler bizim umudumuz, gençler bizlerin ümidi... O yüzden hizmete açacağımız gençlik merkezimizin adını ‘Ümit’ koyduk. Gençler için yeni bir yaşam alanı oluşturmak adına kuracağımız Gençlik Merkezimiz 24 saat yaşayan bir yer olacak. Merkezde 24 saat açık bin kişilik kütüphanenin yanı sıra 4 sinema salonu, tiyatro sahnesi, meslek kursları atölyeleri, kafeteryalar, spor alanları, sanat atölyeleri yer alacak. Bizler genç nesiller için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.


Genç arkadaşlarımıza yönelik meslek edindirme kurslarıyla istihdam edilmelerine olanak sağlayacağız. Merkez, gençlerin kendini ifade edeceği ve geleceklerini inşa edecekleri profesyonel destek sunulacak bir alan olacak. İnternet hizmeti de kesintisiz ve ücretsiz olarak verilecek. Merkezimizde kurulacak diş ünitesinde de doktorlarımız ücretsiz hizmet verecek.”

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 14:31
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