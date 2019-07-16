Çankaya Belediyesi orkestrası yaz konserleri başlıyor

Çankaya Belediyesinin kurduğu, Çankaya Belediyesi Orkestrası’nın yaz konserlerinin ilki, 19 Temmuz Cuma günü 20.30’da Kuğulupark’ta başlıyor. Pop, klasikler, film müzikleri ve türkülerden oluşacak konserler, 13 Eylül’e kadar Çankaya parklarında vatandaşlarla buluşacak.

Çankaya Belediyesinin kurduğu Çankaya Belediyesi Orkestrası’nın yaz konserleri başlıyor. İlki 19 Temmuz Cuma günü Kuğulupark’ta Özüm Zeynep ve Şafak’ın yorumlayacağı 45’liklerle başlayacak konserler, Ahlatlıbel Atatürk Parkı, Uğur Mumcu Parkı, Çayyolu Ata Park ve Ahmed Arif Parkı’nda gerçekleşecek.

Çankayalıların yaz akşamlarını keyifle geçirmeleri için farklı etkinlikler düzenlediklerini ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Bu yaz iki ay sürecek açık hava yaz sineması etkinliklerimizin yanı sıra belediyemizin kurduğu orkestra ile parklarımızda yapılacak ve Eylül ayına kadar sürecek yaz akşamı konserlerinde vatandaşlarımız keyifli vakit geçirecek. Halkımıza temel belediyecilik hizmetlerinin dışında sosyal ve kültürel etkinlikler de hizmet vermeyi önemsiyoruz. Yaz konserleri hem nostaljik bir yolculuğa hem de özlenen yaz akşamlarına sahne olacak. Tüm halkımızı belediyemiz orkestrasının yaz konserlerinde birlikte olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Çankaya Belediyesi Orkestrası’nın 19 Temmuz Cuma günü saat 20.30’da 45’liklerle başlayacak konserlerin tarih ve yerleri şöyle:

2 Ağustos 2019 Cuma Ahlatlıbel Atatürk Parkı - 80’ler Dilan

23 Ağustos 2019 Cuma Uğur Mumcu Parkı - Barış Manço Şarkıları

6 Eylül 2019 Cuma Çayyolu Ata Park - Film Müzikleri

13 Eylül 2019 Cuma Ahmed Arif Parkı - Türküler.