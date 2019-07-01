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Çankaya Belediyesi Kadın Emeği Festivali Ankaralıları buluşturdu

Çankaya Belediyesi tarafından Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda gerçekleştirilen 3.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:06
Çankaya Belediyesi Kadın Emeği Festivali Ankaralıları buluşturdu

Çankaya Belediyesi tarafından Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda gerçekleştirilen 3. Kadın Emeği Festivali, 600 üretici kadını on binlerce Başkentli ile buluşturdu. Üç gün boyunca süren festivalde üretici kadınlar stantlarda ürünlerini satışa sundu.


Kadınların sosyal hayata ve istihdama eşit katılımını sağlayıcı hizmetleri dolayısıyla “Mor Bayrak” sahibi olan Çankaya Belediyesi, 3. Kadın Emeği Festivali’nde üreten kadınları Ankaralılarla bir araya getirdi. Kadının sosyal ve ekonomik yaşamda eşitlikçi bir tutumla yer alması için kadın çalışmaları yürüten Çankaya Belediyesi, bu yıl 600 üretici kadının yer aldığı ücretsiz stantlarda kadın emeğini görünür kılarken aralıksız etkinliklerle de katılımcılara keyifli anlar yaşattı.


Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda kurulan stantları ziyaret ederek Kadın Emeği Festivali katılımcılarını tek tek selamlayıp sohbet eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ayrıca sahneden seslendiği kadınlara gelecek yıllarda daha geniş katılımlı etkinlikler düzenleyeceklerinin müjdesini verdi.


Atatürk Cumhuriyetinin bir kadın devrimi olduğuna vurgu yapan Taşdelen, “Kadını toplumdan öteleyen, başka gözle bakan o anlayışa karşı Neşet Ertaş, ‘kadınlar insandır erkekler insanoğlu’ diyor. Kadınların öne çıkmasına izin verilmeyen toplumların hiçbir şekilde ileri gitme şansı yoktur” dedi. Tüm stantları gezdiğini aktaran Taşdelen, “Muhteşem işler var, çok beğendim. Herkesin eline, emeğine sağlık. Festival önümüzdeki sene de devam edecek, ulaşımı daha kolay olan Birlik Mahallemizdeki Zafer ve İsmet İnönü parklarımızda yapacağız” diyerek yeni çalışmaların da müjdesini verdi.


Taşdelen, “Atatürk’ün izinden yürüyen Çankayalılar olarak kadınlara daha fazla hizmet etmeye devam edeceğiz. Kadın yaşamın içinde olacak ki, demokrasi olsun, Cumhuriyet olsun ve bu ülke aydınlığa çıksın. Çankaya’da yaşadığımız kültür, kimsenin kimseye karışmadığı yaşam anlayışı tüm Türkiye’ye yayılacak, her şey çok güzel olacak” ifadelerini kullandı.



Üç günde 8 konser çok sayıda etkinlik


Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda 3 gün süren 3. Kadın Emeği Festivali’nde Ezgi Eyüpoğlu, Sertab Erener, Canan Anderson, İstanbul Girls Orkestra, Serenad Bağcan, İlknur Yakupoğlu, Ankara Modern Orkestrası ve Kalben sahne alarak parkı dolduran Ankaralılara coşkulu bir hafta sonu yaşattılar.


Çocukların unutulmadığı etkinlikte her köşede bir palyaço ve dans gösterileri yapılırken, gökyüzü de belediye görevlileri tarafından dağıtılan uçurtmalarla doldu.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:06
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