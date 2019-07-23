Çankaya Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor

Çankaya Belediyesi sezonun açılmasından bu yana asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

İlçede yer alan 123 mahallede birden tam kaplama, renkli desenli kaldırım, onarım ve yama işlerinden oluşan asfalt çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. İlçede asfaltsız sokak bırakmamak için var gücüyle çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi asfalt sezonunun açıldığı günden bu yana toplamda 52 bin 154 ton asfalt serimini Çankaya sokak ve caddelerine gerçekleştirdi.

Çankaya’da yer alan 123 mahallenin 94’ünde tam kaplama, onarım ve yama çalışmalarını aralıksız sürdüren Çankaya Belediyesi 40 bin 276 ton tam kaplama, 10 bin 689 ton onarım ve 1188 ton renkli desenli kaldırım çalışmasını tamamladı.

Sokakların yanı sıra caddelerde de asfalt çalışmalarını koordineli bir şekilde sürdüren Çankaya Belediyesi 82 sokakta tam kaplama, 711 sokakta onarım çalışması ile 21 caddede tam kaplama ve 113 caddede onarım çalışmalarını bitirdi. İlçede yer alan resmi kurum ve okullarda da talepleri anında yerine getiren Çankaya Belediyesi 4 resmi kurum ile 7 okulda asfalt çalışmalarını tamamladı.

Türkiye’nin en büyük ilçe belediyesi olma sorumluluğu ile hareket ettiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Göreve geldiğimiz ilk gün Çankaya’nın asfalt ve kaldırım sorunu kalmayacak demiştik. Ve şu an geldiğimiz noktada bunu başarmanın ve Çankayalılara layık olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 123 mahallenin 94’ünde çalışma yürüten ekiplerimizin gayretiyle halkımıza verdiğimiz sözü gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.