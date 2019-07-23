0553 313 94 23

Çankaya Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor

Çankaya Belediyesi sezonun açılmasından bu yana asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

23 Temmuz 2019 Salı 11:47
Çankaya Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor

Çankaya Belediyesi sezonun açılmasından bu yana asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.


İlçede yer alan 123 mahallede birden tam kaplama, renkli desenli kaldırım, onarım ve yama işlerinden oluşan asfalt çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. İlçede asfaltsız sokak bırakmamak için var gücüyle çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi asfalt sezonunun açıldığı günden bu yana toplamda 52 bin 154 ton asfalt serimini Çankaya sokak ve caddelerine gerçekleştirdi.


Çankaya’da yer alan 123 mahallenin 94’ünde tam kaplama, onarım ve yama çalışmalarını aralıksız sürdüren Çankaya Belediyesi 40 bin 276 ton tam kaplama, 10 bin 689 ton onarım ve 1188 ton renkli desenli kaldırım çalışmasını tamamladı.


Sokakların yanı sıra caddelerde de asfalt çalışmalarını koordineli bir şekilde sürdüren Çankaya Belediyesi 82 sokakta tam kaplama, 711 sokakta onarım çalışması ile 21 caddede tam kaplama ve 113 caddede onarım çalışmalarını bitirdi. İlçede yer alan resmi kurum ve okullarda da talepleri anında yerine getiren Çankaya Belediyesi 4 resmi kurum ile 7 okulda asfalt çalışmalarını tamamladı.


Türkiye’nin en büyük ilçe belediyesi olma sorumluluğu ile hareket ettiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Göreve geldiğimiz ilk gün Çankaya’nın asfalt ve kaldırım sorunu kalmayacak demiştik. Ve şu an geldiğimiz noktada bunu başarmanın ve Çankayalılara layık olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 123 mahallenin 94’ünde çalışma yürüten ekiplerimizin gayretiyle halkımıza verdiğimiz sözü gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 11:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Parola hırsızlarından etkilenen kullanıcıların sayısı yüzde 60 arttı
    1. Parola hırsızlarından etkilenen..
    2. Burak Yılmaz sağlık kontrolünden geçti
    3. Yargıdan asistan hekimler için nöbet..
    4. Ahmet Çimen Hakk’a yürüdü
    5. Gaziantep’te 3 günde 4 bin 500 kişi..
    6. Kırklareli'nde 50 düzensiz göçmen..
    7. Bursalı karateciler başarıya doymuyor
    8. DTSO IKBY’li vatandaşları karanfille..
    9. Köpek yavrularını çuvala koyup ölüme..
    10. Koruk suyu şifa kaynağı
    11. Medipol Başakşehir’de Alparslan Erdem..
    12. Şehit Karaman’ın odası ilk günkü gibi..
    13. Çocukları gözlerinin önünde eriyor
    14. Sağlık turizmine Anka’dan büyük destek
    15. Burak Yılmaz sağlık kontrolünden geçti
    16. Başkan Hürriyet, çalışmaları yerinde..
    17. Kınalıada’da Bursa rüzgârı
    18. Çayırova’da kurban satış yerleri için..
    19. Başkan Büyükakın, Çayırova esnafını..
    20. (Özel) Tuvalette yaşayan adam sıcak..
    21. Şer ittifakında büyük çatlak! Suriyeli..
    22. Yalova için uzmanından önemli deprem..
    23. Kıbrıs Barış Harekatı’nda görev..
    24. Demir İpek Yolu, ticarete ivme katacak
    25. Alman Daimler’in yüzde 5'i Çinli..
    26. Kars’ta yavru kerkenez yetkililere..
    27. "Çingene Kızı" ABD için hazırlanıyor
    28. İşte o dev rakam! Aziz Yıldırım aldı,..
    29. Türkiye'ye göç edenlerin sayısı arttı
    30. Fekir Real Betis'te
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar