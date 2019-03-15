Çankaya Belediyesi ArtAnkara’da

Bu yıl 5’incisi düzenlenen ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’na katılan Çankaya Belediyesi, fuarda düzenlediği etkinliklerle sanata desteğini sürdürüyor.

Yurt içinden ve yurt dışından sanat galerilerini bir araya getiren ArtAnkara Çağdaş Sanat Fuarı, 14 Mart’ta kapılarını 5’inci kez açıyor. ATO Congresium’da düzenlenen ve bu yılki teması "kadın" olan fuarda yerini alan Çankaya Belediyesi de galerisi ve düzenlediği etkinliklerle sanata desteğini sürdürüyor. Sergilediği eserlerin yanı sıra fuarda düzenlediği etkinliklerle de dikkat çeken Çankaya Belediyesi, "Renkleri Öğreniyorum" atölye çalışmasıyla Bademlidere, Mürsel Uluç ve Zübeyde Hanım Çankaya Evlerinde devam eden minik öğrencileri sanatla buluşturdu. Belediyenin aynı zamanda çocuklar için boya üreten Colortone’nin birlikte gerçekleştirdiği etkinlikte minik öğrenciler fuarda kendi resimlerini oluşturma imkanı bulurken, sergilenen birbirinden güzel eserleri de ziyaret etti. Kültür ve sanat merkezleriyle Ankara’da sanatın kalbi olmaya devam eden Çankaya Belediyesinin galerisi ve etkinlikleri ArtAnkara’da 17 Mart’ta kadar devam edecek.