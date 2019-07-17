0553 313 94 23

Çankaya Belediyesi 40 bin sokak hayvanını tedavi etti

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bu yıl 40 bin sokak hayvanını tedavi ettiklerini açıkladı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:58
Çankaya Belediyesi 40 bin sokak hayvanını tedavi etti

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bu yıl 40 bin sokak hayvanını tedavi ettiklerini açıkladı.


Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, bu yılın ilk 6 ayında 648 sokak hayvanını yeni yuvasına kavuşturdu. Merkez 6 ay içerisinde 40 bin 403 hayvana ise tedavi uyguladı. "Satın alma sahiplen” ilkesiyle çalışmalarına devam ettiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bu yıl 40 bin sokak hayvanını tedavi ettiklerini açıkladı. Çankaya Belediyesinin hayvanları sahiplendirme politikasının hayvanları barınaktan göndermek olmadığını ifade eden Taşdelen, “Biz hayvanlarımız için en iyisini arıyoruz. Onlar sokaklarda yeterince travmaya maruz kalmış hayvanlar. İstiyoruz ki barınaktan sonraki hayatları gerçekten farklı olsun. Bunun için sahiplendirme yaparken de onlar için en iyi seçeneği bulmaya çalışıyoruz. Örneğin fazla hareketli bir köpeği sahiplendireceğimiz zaman sahiplenecek kişinin bahçeli bir yerde oturuyor olmasını tercih ediyoruz” şeklinde konuştu.


Sahiplenmenin hayvanlar için sadece korunaklı bir yer anlamına gelmediğini dile getiren Taşdelen, sokak hayvanları için en önemli ihtiyacın sevgi olduğunu hatırlattı. Taşdelen, barınaktan sahiplenilen hayvanların her türlü aşı ve tedavilerinin ise ücretsiz yapıldığını belirtti.


Sokak hayvanlarının popülasyonu konusunda kısırlaştırmaya da önem veren Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, ilk 6 ayda bin 395 sokak hayvanının kısırlaştırma işlemini gerçekleştirdi. Merkez aynı dönem içerisinde 40 bin 403 sokak hayvanına tedaviye yönelik işlem uyguladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şule Çet davasında yeni gelişme!
    1. Şule Çet davasında yeni gelişme!
    2. Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
    3. Yayalara sabah şoku
    4. FETÖ'nün 'altın çocuğu' hapis cezasına..
    5. Altın fiyatları
    6. (Özel) Yenişehir havalimanı rekor kırdı
    7. Kaçakla mücadelede kararlı duruş
    8. Etiyopya 10. eyalet için referanduma..
    9. Kesik Baş Cinayeti Davası’nda geline..
    10. İzmir'de 39 düzensiz göçmen yakalandı
    11. Bitlis Adliyesinde ‘15 Temmuz’ sergisi
    12. Erdemli Belediyesi’nin okullara..
    13. Yunan Meclisinde yemin töreni
    14. Esnaf sahredeyken çalışma alanı..
    15. HDP’li Van Büyükşehir Belediye Başkanı..
    16. Genç mühendislerin diploma sevinci
    17. Babaannesini öldüren sanığın yeniden..
    18. Didim'de 107 düzensiz göçmen yakalandı
    19. AKUT’tan keçi kurtarma operasyonu
    20. Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü’den..
    21. Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü
    22. Çocuk katili PKK'yı görmezden gelen..
    23. Aziziye’de denetimler sıklaştı
    24. Samsun’da konut satışları azaldı
    25. Yıkılma tehlikesi bulunan evde..
    26. Suriye’de askeri araca bombalı..
    27. Çankaya Belediyesi 40 bin sokak..
    28. Çin'den ABD'ye ticaret anlaşmasında..
    29. Canbolat: “Bursa’da turizm alanındaki..
    30. "Hisarcık’ta çöp konteynerleri..
    İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt
    İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt
    Eski bakandan şoke eden sözler! 'Beni bitireceklerine dair mesajlar geliyordu'
    Eski bakandan şoke eden sözler! 'Beni bitireceklerine dair mesajlar geliyordu'
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’