Çankaya Belediyesi 40 bin sokak hayvanını tedavi etti

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bu yıl 40 bin sokak hayvanını tedavi ettiklerini açıkladı.

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, bu yılın ilk 6 ayında 648 sokak hayvanını yeni yuvasına kavuşturdu. Merkez 6 ay içerisinde 40 bin 403 hayvana ise tedavi uyguladı. "Satın alma sahiplen” ilkesiyle çalışmalarına devam ettiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bu yıl 40 bin sokak hayvanını tedavi ettiklerini açıkladı. Çankaya Belediyesinin hayvanları sahiplendirme politikasının hayvanları barınaktan göndermek olmadığını ifade eden Taşdelen, “Biz hayvanlarımız için en iyisini arıyoruz. Onlar sokaklarda yeterince travmaya maruz kalmış hayvanlar. İstiyoruz ki barınaktan sonraki hayatları gerçekten farklı olsun. Bunun için sahiplendirme yaparken de onlar için en iyi seçeneği bulmaya çalışıyoruz. Örneğin fazla hareketli bir köpeği sahiplendireceğimiz zaman sahiplenecek kişinin bahçeli bir yerde oturuyor olmasını tercih ediyoruz” şeklinde konuştu.

Sahiplenmenin hayvanlar için sadece korunaklı bir yer anlamına gelmediğini dile getiren Taşdelen, sokak hayvanları için en önemli ihtiyacın sevgi olduğunu hatırlattı. Taşdelen, barınaktan sahiplenilen hayvanların her türlü aşı ve tedavilerinin ise ücretsiz yapıldığını belirtti.

Sokak hayvanlarının popülasyonu konusunda kısırlaştırmaya da önem veren Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, ilk 6 ayda bin 395 sokak hayvanının kısırlaştırma işlemini gerçekleştirdi. Merkez aynı dönem içerisinde 40 bin 403 sokak hayvanına tedaviye yönelik işlem uyguladı.