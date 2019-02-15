0553 313 94 23

Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen’den Sevgililer Günü’nde Anıtkabir’e ziyaret

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde “Siz bu halkın, bu ulusun en sevdiği, saygı duyduğu ve asla unutamayacağı bir lider olarak her yurttaşımızın kalbindesiniz” diyerek Ata’yı ziyaret etti.

15 Şubat 2019 Cuma 12:51
Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen’den Sevgililer Günü’nde Anıtkabir’e ziyaret

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde “Siz bu halkın, bu ulusun en sevdiği, saygı duyduğu ve asla unutamayacağı bir lider olarak her yurttaşımızın kalbindesiniz” diyerek Ata’yı ziyaret etti.


Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, beraberindeki vatandaşlarla 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Anıtkabir’i ziyaret etti. Mozoleye çelenk bırakan Taşdelen, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:


“Büyük Atatürk, ilke ve devrimlerinin bekçileri olarak bugün huzurunuzdayız. İlçeniz Çankaya’nın Belediye Başkanı olmaktan ve yeniden aday gösterilmekten duyduğum onuru ve gururu sizinle paylaşmak istiyorum. Her sözünüzü rehber edinen, gösterdiğiniz her hedefe ulaşmak adına gece gündüz demeden çalışan bir belediye olarak aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Aziz Atam, bugün aynı zamanda 14 Şubat Sevgililer Günü. Siz bu halkın, bu ulusun en sevdiği, saygı duyduğu ve asla unutamayacağı bir lider olarak her yurttaşımızın kalbindesiniz. Hiçbir güç size olan sonsuz sevgiyi, bağlılığı ve saygıyı değiştiremeyecektir. Adınızı Çankaya’da inşa ettiğimiz eserlere veriyor ve sonsuza kadar yaşatmak için kararlı olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Büyük Atatürk, ’Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak’ sözünüzü asla bilincimizden çıkarmayarak halkımız için çalışmaya ve her koşulda sizin yolunuzda yürümeye devam edeceğiz. En derin saygı, sevgi ve şükranlarımı sunuyorum. Ruhunuz şad olsun.“


Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Anıtkabir ziyaretinin ardından Bahçelievler 7. Cadde’de vatandaşların Sevgililer Günü’nü kutlayarak gül hediye etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 12:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Böcek’e ÇYDD’den teşekkür plaketi
    1. Başkan Böcek’e ÇYDD’den teşekkür..
    2. Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı
    3. Düzce’de 3 uyuşturucu taciri tutuklandı
    4. Akif’in dostlarından Akit’e ziyaret
    5. Endonezya, Avrasya Ekonomik Birliği..
    6. Taksim Trio, Akıngüç sahnesinde
    7. Trabzonspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı..
    8. Elazığ'da 73 köyle ulaşım sağlanamıyor
    9. Akşener: "Tencere her hükümeti sallar"
    10. 20. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi BUÜ’de..
    11. Kriz aşıldı! Büyükelçi geri dönüyor
    12. İsrail ile Polonya arasında "Nazi" krizi
    13. Midyat’ta terör propagandası yapan 1..
    14. Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen’den..
    15. Afganistan’da zulüm devam ediyor!
    16. Antalya’da alabora olan teknede can..
    17. Samsun "butik çikolata" işine giriyor
    18. FÜ’de “Laboratuvar ve İşletmelerde..
    19. Okullararası Kick- Boks Müsabakaları..
    20. Bakan Pekcan: "Tahkimde uzmanlaşmak..
    21. Mimardan şantaj ve tehditle 15 bin..
    22. NATO, Ukrayna Ordusu’na İngilizce..
    23. Hepsiburada, Türkiye'nin e-ihracatı..
    24. Hepsiburada, Türkiye'nin e-ihracatı..
    25. Fransa’da 8 bin sarı yelekli hapiste
    26. Dicle Elektrik'ten 1,5 milyon liralık..
    27. ANALİZ - Küresel güç kayması ABD’yi..
    28. Kaş Ziraat Odası Şubat Meclisi
    29. CHP'den "Kasım ayı işgücü verileri"..
    30. Aydın'da ele geçirildi! Tam 400 yıllık
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi