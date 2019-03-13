Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çayyolu, Ümit, Dodurga, Koru, Beytepe, Konutkent ve Yaşamkent mahallelerine yaptığı ziyarette esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, esnaf, vatandaş ve sivil toplum örgütleri ziyaretlerini sürdürüyor. Çayyolu, Ümit, Dodurga, Koru, Beytepe, Konutkent ve Yaşamkent mahallelerine giden Taşdelen, yaşanan sıkıntılardan bir ders çıkarmak gerektiğine vurgu yaparak, kimsenin umudunu kaybetmemesi gerektiğini ifade etti.

Yeni Çankaya evleri yapılacak

Çayyolu, Ümit ve Türkkonut Çankaya Evlerini ziyaret eden Taşdelen, kursiyerlerle sohbet etti. Ders talebi ve kursiyer sayısının yoğun olduğu bölgede Çankaya Evlerinin sayısının yetersiz kaldığını bildiğini belirten Taşdelen, "Bu dönem kendi binalarımızı inşa ederek sizlere daha geniş olanaklara sahip yapılarda hizmet etme şansımız olacak" dedi.

Bölgede yeni dönemde geniş olanaklara sahip yeni hizmet binaları inşa edeceklerini belirten Taşdelen, 2 yeni Çankaya Evi ve Bahar Evi, 1 yeni kreş, konser ve konferans salonu, Yaşamkent’e pazar yeri ve 14 yeni park projesini hazırladıklarını anlattı.

İlk döneminde bölgeye 4 Çankaya Evi, 1 Bahar Evi, 2 kreş, 2’si geniş olanaklara sahip spor parkı olmak üzere 22 yeni park, bir kent ve tarım hobi evi, 140 bin ton asfaltla yenilenen yollar ve kaldırımlar, yeni çöp toplama sistemine uyumlu 450 konteyner, bölgedeki 36 okulun baştan sona yenilenmesi, 3 yeni muhtarlık binası, 8 caminin tadilatını yaptıklarını hatırlatan Taşdelen, Yenimahalle Belediyesinden devredilen belediye hizmet alanlarının en doğru şekilde planlanarak vatandaşın kullanımına sunacaklarını sözlerine ekledi.