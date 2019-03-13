0553 313 94 23

Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çayyolu, Ümit, Dodurga, Koru, Beytepe, Konutkent ve Yaşamkent mahallelerine yaptığı ziyarette esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

13 Mart 2019 Çarşamba 14:21
Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çayyolu, Ümit, Dodurga, Koru, Beytepe, Konutkent ve Yaşamkent mahallelerine yaptığı ziyarette esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.


Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, esnaf, vatandaş ve sivil toplum örgütleri ziyaretlerini sürdürüyor. Çayyolu, Ümit, Dodurga, Koru, Beytepe, Konutkent ve Yaşamkent mahallelerine giden Taşdelen, yaşanan sıkıntılardan bir ders çıkarmak gerektiğine vurgu yaparak, kimsenin umudunu kaybetmemesi gerektiğini ifade etti.



Yeni Çankaya evleri yapılacak


Çayyolu, Ümit ve Türkkonut Çankaya Evlerini ziyaret eden Taşdelen, kursiyerlerle sohbet etti. Ders talebi ve kursiyer sayısının yoğun olduğu bölgede Çankaya Evlerinin sayısının yetersiz kaldığını bildiğini belirten Taşdelen, "Bu dönem kendi binalarımızı inşa ederek sizlere daha geniş olanaklara sahip yapılarda hizmet etme şansımız olacak" dedi.


Bölgede yeni dönemde geniş olanaklara sahip yeni hizmet binaları inşa edeceklerini belirten Taşdelen, 2 yeni Çankaya Evi ve Bahar Evi, 1 yeni kreş, konser ve konferans salonu, Yaşamkent’e pazar yeri ve 14 yeni park projesini hazırladıklarını anlattı.


İlk döneminde bölgeye 4 Çankaya Evi, 1 Bahar Evi, 2 kreş, 2’si geniş olanaklara sahip spor parkı olmak üzere 22 yeni park, bir kent ve tarım hobi evi, 140 bin ton asfaltla yenilenen yollar ve kaldırımlar, yeni çöp toplama sistemine uyumlu 450 konteyner, bölgedeki 36 okulun baştan sona yenilenmesi, 3 yeni muhtarlık binası, 8 caminin tadilatını yaptıklarını hatırlatan Taşdelen, Yenimahalle Belediyesinden devredilen belediye hizmet alanlarının en doğru şekilde planlanarak vatandaşın kullanımına sunacaklarını sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 14:21
  1. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    En fazla kaybettiren BES fonları
    1. En fazla kaybettiren BES fonları
    2. En fazla kazandıran BES fonları
    3. Pamukkale’de ‘Sosyal Market’ 5 bin..
    4. Başkan Toçoğlu, SESOB toplantısına..
    5. Evinde bin 624 adet uyuşturucu hap ele..
    6. BES fonu istatistikleri
    7. Okul bahçeleri renklendirildi
    8. İncesu Belediyesi çocukları..
    9. Üniversiteden Kilis Çiftçisine Yerli..
    10. Amasya’da yolcu otobüsü ile kamyon..
    11. Kaptanlara ve yolculara sigorta
    12. Nijerya’da yüzlerce kişi çöken binanın..
    13. Erzincan’da deprem şehitleri dualarla..
    14. Denizlili sporcu karate turnuvasında..
    15. Gaziantep’te sıpaya akıl almaz işkence
    16. Genç girişimcilere 200 bin TL hibe..
    17. Özel öğrencilerden özel sergi
    18. Alan ”Zonguldak için gereğini yapmak..
    19. Balıkesirspor’a 6 puan silme ve..
    20. Uyuşturucu baskını yapılan evde..
    21. Hizmete giren Gebze-Halkalı Banliyö..
    22. Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesi..
    23. Patrik Mutafyan için 17 Mart'ta cenaze..
    24. YEGEM ve Tevfikiye Hanımlar Lokali..
    25. FKA Yönetim Kurulu Toplantısı..
    26. Başkan Tok: “5 yılda 255 milyonluk..
    27. Oğlunun öldürdüğü anne son yolculuğuna..
    28. Tırın çarparak metrelerce sürüklediği..
    29. Efeler Belediyesi’nden personele..
    30. Engelsiz raketler Konak’ta korta çıktı
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!