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Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, Cebeci ve Yıldız’da vatandaşlarla buluştu

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Cebeci Stadyumunun yıkılıp yerine binalar yapılması yerine büyük bir yeşil alan olması için yetkililerle görüşmeler yaptık ve sözünü aldık" dedi.

24 Şubat 2019 Pazar 12:15
Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, Cebeci ve Yıldız’da vatandaşlarla buluştu

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Cebeci Stadyumunun yıkılıp yerine binalar yapılması yerine büyük bir yeşil alan olması için yetkililerle görüşmeler yaptık ve sözünü aldık" dedi.


Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Cebeci ve Yıldız’da esnaf ve vatandaşlarla buluşarak bölgede yaptıklarını ve önümüzdeki dönem için hazırladıkları projeleri paylaştı. Cebecililerin coşkuyla karşıladığı Taşdelen, Cebeci semtinin yaşamında büyük bir önemi olduğuna vurgu yaparak, mahallede yaptıkları çalışmaları aktardı. Cebecililere verdiği tüm sözleri fazlasıyla yerine getirdiğini ifade eden Taşdelen, “Pazar yeri ve sokakların yenilenmesinden parkların yapımına, kreşten Baharevi ve Çankaya Evine kadar çok sayıda projeyi sizin istekleriniz doğrultusunda gerçekleştirdik. Bizim yetki alanımızda olmayan ama sizleri ilgilendiren projeleri de takip ediyor, Cebeci Stadyumunun yıkılıp yerine binalar yapılması yerine büyük bir yeşil alan olması için yetkililerle görüşmeler yaptık ve sözünü aldık. Bunu da buradan sizlere müjdeliyorum” diye konuştu.


Seçim İletişim Bürosunun açılışında vatandaşlar ile sohbet eden Taşdelen, bir genç kızın “Başkanım, doğum günü pastamı burada size gönül veren komşularımızla paylaşmak istedim” demesi üzerine pastayı genç kızla birlikte kesti ve yeni yaşını kutlayarak dileklerinin gerçekleşmesini temenni etti.


Yıldız Turan Güneş Bulvarı üzerinde bulunan Seçim İletişim Bürosunda vatandaşlarla bir araya gelen Taşdelen, semte yaptıkları devasa parkların belediyeye büyük ödüller kazandırdığını, yüzme havuzu, Çankaya Evi gibi projelerin yanı sıra mahalleye yeni bir öğrenci yurdu ve Kurtuluş Savaşı Müzesi hazırlığı içinde olduklarını söyledi.


Semt ziyaretlerinde çok sayıda vatandaş ve esnafla bir araya gelen Taşdelen, bir esnafın “Yüksek faizli krediler ile işimizi çevirmeye çalışıyoruz, yaptığımız işten artık mutlu değiliz ama Mart’ın sonundan umutluyuz” demesi üzerine Taşdelen,“Vatandaşlarımızın mutsuzluğuna karşı umudu yeşertmek için Mart’ın sonunda başaracağız, sizlerle, sizin için yapacağız” dedi.


Bir küçük esnafın lokantasında dönerci ustasıyla sohbet eden Taşdelen, döner tezgahının başına geçerek döner kesti.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 12:15
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