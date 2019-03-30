Çankaya baharı sanatla karşılıyor

Kültür-sanat etkinlikleri ile başkentin merkezi olan Çankaya, Nisan ayında da birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Çankaya Belediyesi, 13’üncü Ethos Tiyatro Festivali, Venezuela Sinema Günleri, Oscarlı film Roma gösterimi, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği 49’uncu Yıl Büyük Sergisi ve 23 Nisan’da 1000 Çocuk Korosu’nun 10. yıl Büyük Konseri gibi birbirinden güzel etkinlikleri başkentlilerle buluşturacak.

Çankaya Belediyesi kültür sanat etkinlikleriyle Ankara’nın merkezi olmaya Nisan ayında da devam ediyor. Başkent’te sanata desteğini artırarak sürdüren Çankaya Belediyesinin kültür-sanat merkezlerinde, sanatseverleri yine dopdolu yeni bir ay bekliyor. Resim ve fotoğraf sergilerinden söyleşilere, konserlerden tiyatro gösterilerine kadar sanatın birçok dalının sergileneceği Nisan ayında Ankaralılar yine sanata doyacak.

1000 Çocuk Korosu 10. yıl Büyük Konseri

Çankaya Belediyesinin her yıl 23 Nisan’da verdiği konserle adını tüm Türkiye’ye duyuran 1000 Çocuk Korosu bu yıl aynı zamanda kuruluşunun 10’uncu yılını kutluyor. Yeniden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda başkentlilerle buluşmaya hazırlanan dev koro, büyük konserin hazırlıklarını sürdürüyor.

Nisan’ın ilk haftasında ise Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Yılmaz Güney Sahnesi, 13’üncü Ethos Tiyatro Festivali’ne ev sahipliği yapacak. 4 Nisan-13 Nisan arası düzenlenecek etkinliğe İran, Gürcistan, Ukrayna, Azerbaycan ve Almanya gibi 5 farklı ülkeden tiyatro toplulukları da değişik tur ve çizgilerdeki performanslarıyla renk katacak. 4 Nisan Perşembe Almanya ve Turkiye’nin iki usta pantomim sanatçısının çocuklar için hazırladığı ‘Pan Two Mim’ adlı gösteriyle başlayacak festivalin açılış oyunu ise Actor Studio’nun Bahadır Tokmak rejisi ile sahnelediği Casablanca 1942’si olacak.

Sinema günleri

Çankaya’da gelenekselleşen Venezuela Sinema Günleri ise bu yıl 6 Nisan’da sanatseverlerle buluşacak. Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde 28 Nisan’a kadar sürecek etkinlikte Latin Amerika sinemasından beş önemli film başkentlilerin beğenisine sunulacak. Venezuela Sinema Günleri’nin yanı sıra Çağdaş Sanatlar Merkezi 11 Nisan’da Oscarlı yönetmen Alfonso Cuarn, Meksiko’nun 1970’lerdeki siyasi kargaşa ortamını anlattığı ve bu yıla damgasını vuran ünlü filmi Roma’nın gösterimine ev sahipliği yapacak.

49. yıl Büyük Sergisi

Nisan ayında Başkentlileri bekleyen bir başka büyük etkinlik ise Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği 49’uncu Yıl Büyük Sergisi olacak. 15 Nisan-27 Nisan arası Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenecek sergide, 160 sanatçının 500’den fazla eseri sanatseverlerin beğenisine sunulacak.