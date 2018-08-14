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Cankat Ergin kimdir? Kaygısızlar'ın yönetmeni Cankat Ergin öldü mü? Cankat Ergin'in cenazesi ne zaman nereden kaldırılacak?

Cankat Ergin hayata gözlerini yumdu. ALS hastalığından dolayı bir süredir tedavi gören Kaygısızlar dizisinin yönetmeni Cankat Ergin, önceki gün ağırlaştı ve apar topar Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Cankat Ergin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Peki Cankat Ergin kimdir? Cankat Ergin’in cenazesi ne zaman ve nereden kaldırılıcak? Cankat Ergin nereye defnedilecek? İşte detaylar

14 Ağustos 2018 Salı 09:09
Cankat Ergin kimdir? Kaygısızlar'ın yönetmeni Cankat Ergin öldü mü? Cankat Ergin'in cenazesi ne zaman nereden kaldırılacak?

Cankat Ergin hayata gözlerini yumdu. ALS hastalığından dolayı bir süredir tedavi gören Kaygısızlar dizisinin yönetmeni Cankat Ergin, önceki gün ağırlaştı ve apar topar Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Cankat Ergin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Peki Cankat Ergin kimdir? Cankat Ergin’in cenazesi ne zaman ve nereden kaldırılıcak? Cankat Ergin nereye defnedilecek? İşte detaylar

Cankat Ergin, 14 Ağustos Salı günü ikindi namazından sonra, Mudanya Kumyaka Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası, Kumyaka Mezarlığı'ndan son yolculuğuna uğurlanacak.

CANKAT ERGİN KİMDİR?

1966 yılında Çanakkale'de doğan Cankat Ergin Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü'nden mezun oldu. Bir süredir ALS hastalığından tedavi görmekte olan Ergin, Mudanya'da yaşıyordu.

Ergin'in televizyon için çektiği diziler:

Kaygısızlar (1994), Aynalı Tahir, Unutabilsem (1998), Kuzgun, Nilgün (1999), Şöhret Tutkusu (2000), Benimle Evlenir misin (2001), Derya Deniz, Herşey Aşk İçin, Reyting Hamdi (2002), Melekler Adası (2004), Sev Kardeşim (2006), Tatlı Bela Fadime (2007), Para=Dolar (2008), Aile Saadeti (2009), Ateşe Yürümek (2010), Araf Zamanı (2012)

 

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 09:09
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