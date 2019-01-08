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‘Canımız o’nun yoluna feda olsun’ diyoruz

Gazetemiz okurlarından Adem Kozu, "Canımız o’nun yoluna feda olsun’ diyoruz" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

08 Ocak 2019 Salı 15:13
‘Canımız o’nun yoluna feda olsun’ diyoruz

Adem Kozu/Sivas Davası Mazlumu

Ben 2 Temmuz 1993 yılındaki “Sivas Davası”ndan yatmaktayım. Bu zamana kadar yanımızda duran ve inancından dolayı da bize sahip çıkan “Akit” ailesine saygılarımı sunuyorum. Bu sahip çıkmanın anlamı bizim için şudur: Burada, ben Peygamber Efendimize, hanımlarına (annelerimize) kıblemiz Kâbe’ye hakaret yağdıran cahillere, sizler benim değerlerime bunu yapamazsınız diyerek, sadece protesto yürüyüşü yaparak Sivas’tan defolun denmiştir. Ancak dönemin Yargıtay 9. Ceza Dairesi malumunuzdur, bizlere elimizde en ufak bir şey olmamasına, ev aramalarında herhangi yasadışı bir şey olmamasına rağmen, “İçişleri Bakanlığı, Sivas davası sanıkları herhangi bir terör mensubu değillerdir” yönünde rapor olmasına rağmen, “Devlet Denetleme Kurulu” Sivas davasında baştan sona kadar tüm hukuksuzlukları ortaya koymasına rağmen, “Terörle Mücadele Kanununda” değişiklik yapılmasına ve “örgüt olması için silahlı” olması şartı getirilmesine rağmen bu yasadan yararlandırmayan ve en önemlisi bizlere idam cezası veren “Dönemin hakimi Mehmet Orhan Karadeniz”in Akit gazetemize verdiği demeçte “Biz Yargıtay’a direnemedik” diyerek verdiği idam cezasını hangi şartlarda verdiğini söyleyerek “günah” çıkarmıştır. Ancak bu itiraf bile dikkate halen alınmıyor, onun için Akit gazetemiz biz mazlumlara sahip çıkıyor, muhakkak ki bunun mükâfatını inşallah Rabbim verecektir. Sonuç itibariyle dün sahabe, Peygamber Efendimize “anam babam sana feda olsun” diyordu, bugün de bizler aynı şeyi söylüyoruz ve diyoruz ki, Peygamber Efendimize küfür ettirmediğimizden dolayı ömrümüz dört duvar arasında geçecekse “Canımız O’nun yoluna feda olsun” diyoruz.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 15:13
  1. Adem Kozu
  2. Sivas Davası
  3. Akit
  4. Peygamber Efendimiz
  5. Kâbe
  6. Yargıtay 9. Ceza Dairesi
  7. Devlet Denetleme Kurulu
  8. Terörle Mücadele Kanunu
  9. Mehmet Orhan Karadeniz

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