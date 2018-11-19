‘Canım kurban olsun senin yoluna’

İdris İspiroğlu

Bir bayram günü Peygamber Efendimiz evinden çıkmış, mescide gidiyordu. Yolda bayram sevinci içinde oynayan çocuklara rastladı. Hepsi bayramlık elbiseler giymiş, sevinç içinde sağa sola koşuyorlardı. İçlerinde zayıf ve çelimsiz bir çocuk vardı. Eski ve yırtık elbiseleri içinde, üzüntülü bir şekilde kenara çekilmiş, neşe ve sevinç içinde oynayan çocuklara bakıyordu.

Peygamber efendimiz,

-Yavrum, niye arkadaşlarınla gülüp oynamıyorsun da, bir kenara çekilmiş böyle duruyorsun, diye sorunca çocuk, - Ben hem yetim, hem de öksüzüm. Babam şehit oldu, annemse başka biriyle evlendi, dedi. Peygamber Efendimiz, şefkatle çocuğun elinden tuttu. Sevgiyle saçlarını okşadı.

- Yavrum, ister misin Resulullah baban, Aişe annen, torunları Hasan ile Hüseyin de kardeşin olsun? Yetim yavru, karşısındaki şefkat dolu, nur yüzlü insanın Peygamber Efendimiz olduğunu anlayınca, sevinçle,

-Ya Resulallah, nasıl istemem, dedi. Efendimiz aleyhisselam çocuğun elinden tutarak evine götürdü. Yedirip içirip, yeni elbiseler giydirdi. Çocuktaki değişikliği gören arkadaşları etrafına toplandılar. Ne olduğunu sordular. Yetim çocuk başından geçenleri anlattı.

Diğer çocuklar, arkadaşlarının Peygamber Efendimiz tarafından evlatlığa alındığını duyunca:

-Keşke bizim babalarımız da, o savaşta şehit düşselerdi de, bizi de Resulullah evlatlığa alsaydı, dediler. Muhammed aleyhisselam, şefkat demek, merhamet demektir.

Nitekim Allahü Teala: ‘’Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiya 107) buyurmaktadır.

İslamiyet nedir, diye soran bir sahabiye: “Allahü Teala’nın emirlerine hürmet, mahlukatına şefkat göstermektir” buyurmuşlardır. Acımasızlık, imansızlık alametidir. İslamiyet’ten önce müşrikler, kız çocuklarını acımasızca diri diri kumlara gömerlerdi. Bugün de dünyanın her yerinde; Arakan’da, Filistin’de, Doğu Türkistan’da, Suriye’de… Dünyanın gözü önünde, masum insanlara, acımasızca işkenceler ve büyük katliamlar yapmaktadırlar.

Allahü Teala, sevgililer sevgilisini göndermese dünya yaşanmaz olurdu.

Düşünebiliyor musunuz, kendisine en büyük zulümleri reva gören kâfirlere beddua etmesi istenince, ‘’Bilmiyorlar, bilseler böyle yapmazlardı’’ buyurmuştur. O (aleyhisselam) hayatı boyunca yaşatmak için mücadele vermiştir. Bu uğurda dünyanın en büyük zalimlerinin karşısına dikilmiş, onları önce insanlığa davet etmiş, insanlığa kasteden zalimlerle, bir avuç kahramanla cihat ederek, adeta, destanlar yazmıştır. Barış zamanında çocuklara, kadınlara, yaşlılara, fakirlere, yetimlere sahip çıkmıştır.

1400 yıl sonra müthiş benzerlik: ‘Babam ne zaman ölecek anne?’

Her yıl dünyanın 135 ülkesindeki 800 bin yetime yardım ulaştıran İHH’nın Filipinler temsilcisi Ömer Kesmen (Baba Ömer) anlatıyor:

‘’Filipinler’de bulunan yetimhanemizin karşısındaki sokakta evi olan bir hanım geldi ve ‘Beyefendi, yetimlere kol kanat gerdiğiniz için size minnettarız. Sakın söyleyeceklerimi yanlış anlamayın. Fakat sizin yüzünüzden çok zor günler geçiriyoruz.

Dün oğlum: ‘Babam ne zaman ölecek anne? diye sordu. Babası ölünce, o da diğer çocuklar gibi oyunlar oynayabilecek, güzel elbiseler giyebilecekmiş’ dedi.

O hanımın anlattıkları karşısında ne diyeceğimi şaşırdım. O günden sonra babalı yetim çocukları da zaman zaman kampımızda ağırlıyoruz, parka girmelerine izin veriyoruz. Onlara da çeşitli sosyal yardımlarda bulunuyoruz.” (Osman Sağırlı, Uzaktaki Yakınlarımız)

Bu mübarek günlerde yapılacak en güzel iş, “Alemlere rahmet olarak gönderilen, efendiler efendisinin hayatını okuyup çocuklarımıza da okutmak ve O’nu (aleyhissalatü vesselam) her işimizde örnek almak olmalı.

Bu vesileyle cümle mü’min kardeşlerimin Mevlid Kandillerini tebrik eder, halisane dualarını istirham ederim.