Canım çok acıyor
Gazetemiz okurlarından Aydemir Hüdai, "Canım çok acıyor" başlıklı şiirini bizimle paylaştı.06 Temmuz 2019 Cumartesi 13:23
Aydemir Hüdai
Hainlerle bir oldunuz,
Müslümanları üzdünüz.
İstanbul’a, Fatih’in emanetine,
İhanet ettiniz yazıklar olsun size.
Patates, soğan hesabı yaptınız,
Namazsızlarla yürüdünüz.
Çöp dağlarını, susuzluğu niye unuttunuz?
Yazıklar olsun size.
Cami düşmanlarıyla pankart astınız,
Bunun hesabını Allah’a nasıl vereceksiniz?
Yazıklar olsun size.
Sizin aylarınızla kutladılar,
Sevinip göbek attılar.
Camilerde viski patlattılar,
Müslümanlara hakaret ettiler.
Bir gün musalla taşına geleceksin,
Onlardan kimseyi görmeyeceksin.
Yine bizim başımıza bela olacaksın,
Yazıklar olsun size.
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