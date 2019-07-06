Canım çok acıyor Gazetemiz okurlarından Aydemir Hüdai, "Canım çok acıyor" başlıklı şiirini bizimle paylaştı.

Aydemir Hüdai Hainlerle bir oldunuz, Müslümanları üzdünüz. İstanbul’a, Fatih’in emanetine, İhanet ettiniz yazıklar olsun size. Patates, soğan hesabı yaptınız, Namazsızlarla yürüdünüz. Çöp dağlarını, susuzluğu niye unuttunuz? Yazıklar olsun size. Cami düşmanlarıyla pankart astınız, Bunun hesabını Allah’a nasıl vereceksiniz? Yazıklar olsun size. Sizin aylarınızla kutladılar, Sevinip göbek attılar. Camilerde viski patlattılar, Müslümanlara hakaret ettiler. Bir gün musalla taşına geleceksin, Onlardan kimseyi görmeyeceksin. Yine bizim başımıza bela olacaksın, Yazıklar olsun size.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.