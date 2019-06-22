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Canik’te sel ve heyelan

Canik ilçesinde sağanak yağışın etkisiyle kırsal mahallelerde sel ve heyelanlar meydana geldi, dereler taştı, yollar ulaşıma kapandı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 17:40
Canik’te sel ve heyelan

Canik ilçesinde sağanak yağışın etkisiyle kırsal mahallelerde sel ve heyelanlar meydana geldi, dereler taştı, yollar ulaşıma kapandı. Bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı.


Sel ve heyelan afeti yaşanan mahalleler için Canik Belediyesi seferber oldu. Canik ilçesinde gece boyunca yağan şiddetli sağanak Kaleboğazı, Tuzaklı, Çağlayan, Yayla, Üçpınar, Gecehan Mahallelerinde sel ve heyelanlara neden oldu.


İlçede dereler taştı, bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Bazı tarım alanlarının da selden etkilendiği görüldü. Kırsal mahallelerdeki yollar ulaşıma kapanırken, Canik Belediyesi ekipleri uzun uğraşlar neticesinde trafik akışını büyük bir oranda sağlamayı başardı. Hayatı olumsuz etkileyen sel ve heyelanın etkileri ve izleri yoğun çalışmalarla silinmeye çalışılıyor.


Maddi hasarların meydana geldiği sel ve heyelan felaketinde ölü ya da yaralı bulunmaması ise sevindirdi. Konu ile ilgili açıklama yapan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Yaşanan bu üzücü hadisede can kaybımızın olmaması bizleri sevindirdi. Normalin çok çok üzerinde bir sağanak yağış söz konusu. Acil müdahale ekibimiz haber alır almaz mahallelerimize ulaşarak kapanan köy yollarını açtılar ve afetin izlerini silmeye hayatı normale döndürmeye çalışıyorlar. Heyelan nedeniyle kırsal yol alt yapısı ciddi manada tahribata neden oldu. Bu gibi afetlerin tekrar yaşanmaması için elimizden ne geliyorsa üzerimize ne düşüyorsa Büyükşehir Belediyemizle birlikte yapacağız. Sel ve heyelandan zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 17:40
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