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Canik’te kurban pazarı hazır

Canik Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan satıcılarının ticaretlerini rahat bir ortamda gerçekleştirmesi ve vatandaşların kurbanlık alımlarını hijyenik bir ortamda sağlaması için kurban pazarı yerini hazır hale getirdi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 13:02
Canik’te kurban pazarı hazır

Canik Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan satıcılarının ticaretlerini rahat bir ortamda gerçekleştirmesi ve vatandaşların kurbanlık alımlarını hijyenik bir ortamda sağlaması için kurban pazarı yerini hazır hale getirdi.


Vatandaşlar, kurbanlıklarını Dereler Mahallesi’ndeki ‘Canlı Hayvan Pazarı’ndan temin edebilecek ve aynı zaman da burada kurban kesim işlemlerini de gerçekleştirebilecekler. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi halkın rahat ve fiziken uygun mekânlarda kurban alımına yardımcı olmak ve hayvan satıcılarının nezih bir ortamda ticaretlerini yapabilmeleri amacıyla kurban pazarını hazır hale getiren Canik Belediyesi, Dereler Mahallesi mevkisinde vatandaşların ve hayvan satıcılarının bütün ihtiyaçlarını giderebilecekleri Kurban Satış ve Kesim Yerini hizmete hazır hale getirdi.


Kurbanlık hayvan satıcılarının su ve elektrik ihtiyaçlarının giderildiği, içerisinde 700 metrekare kapalı alanı bulunan modern satış sahasında gerekli tüm hazırlıklar her yönüyle tamamlandı. Vatandaşların ibadetlerini sağlıklı, güvenilir ve huzurlu bir ortamda yerine getirebilmesi için gerekli bütün tedbirleri alan Canik Belediyesi, Kurban Bayramı’nın ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan bayramın ruhuna uygun bir şekilde kutlanması için yoğun mesai harcıyor.



Sağlıklı ve hijyenik bir ortam


Canlı hayvan pazarında incelemelerde bulunan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Canik Belediyesi olarak konut yerleşiminin olmadığı Dereler Mahallesi’ndeki kurban satış ve kesim yerimizi Kurban Bayramı öncesi hazır hale getirdik. İlçemizin, şehrimizin ve Türkiye’nin değişik illerinden gelen büyükbaş ve küçükbaş hayvan üreticileri bu pazarımız da yerlerini aldılar. Halkımız gönül rahatlığıyla belediyemiz güvencesinde olan bu alanda alışverişlerini yapabilir ve kurbanlarını kesebilirler” dedi.


Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerin belirlenen satış noktası dışında kurbanlık satışı yapılmasına izin vermeyeceğini ifade eden Başkan Sandıkçı, "Ayrıca belirlediğimiz satış noktasındaki kurbanlıklar, görevli uzman veteriner hekimlerin kontrolünden geçerek satış alanına giriş yapıyor. Yapılan bu çalışmayla insan sağlığı için tehlike arz eden kurbanlıkların satışının önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Şu an itibariyle de satış yeri tahsis işlemleri de devam ediyor. Hayvan satıcılarımız Belediyemize uğrayarak işlemlerini gerçekleştirebilirler" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 13:02
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