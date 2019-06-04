0553 313 94 23

Canik’te bayramlaşma sevinci

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma programında vatandaşlarla bayramlaştı.

04 Haziran 2019 Salı 19:45
Canik’te bayramlaşma sevinci

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma programında vatandaşlarla bayramlaştı.


Canik Belediyesi resmi bayramlaşma merasimini Belediye hizmet binasında gerçekleştirdi. Ramazan Bayramının 1’inci gününde gerçekleştirilen bayramlaşma merasimine, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye personeli ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti İl Başkanı Av.Ersan Aksu ve il yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Canik İlçe Başkanı Ercan Eler ve yönetimi, AK Parti Canik Kadın Kolları Başkanı Gülay Korucu ve yönetimi, Milliyetçi Hareket Partisi Canik İlçe Başkanı Ahmet Aydın ve yönetimi, AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Cem Emre Çakan, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Rabia Bay Keser, Milliyetçi Hareket Partisi Canik İlçe Gençlik Kolları ve Kadın Kolları Başkan ve yönetimleri katıldı.



“Huzur içerisinde bir ramazan”


Yoğun bir Ramazan programının ardından bayrama erişmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı; " Başı Rahmet ortası Mağfiret sonu Cehennem azabından kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha geride bırakarak bayrama kavuştuk. Bir ay boyunca büyük bir kardeşlik iklimini, yardımlaşmayı, dayanışmayı hep birlikte yaşadık. İlçemizde mahallemizde sokağımızda akrabalarımızla, komşularımızla, kardeşlerimizle, dostlarımızla, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla ekmeğimizi suyumuzu aşımızı bölüştük. Canik Belediyesi olarak Ramazan ayını maneviyatına ruhuna yaraşır bir şekilde geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gerçekten bu Ramazan Canik’te huzur ve sükun içerisinde, gösteriş ve şatafattan uzak bir anlayışla geçirildi. Bayramlar birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek kardeşlik ahdimizi yenilemek için önemli bir fırsattır.Başta Türk İslam aleminin hassaten şehit ve gazi yakınlarının ve tüm halkımızın Bayramını tebrik ediyorum. Bayramın tüm gönüllere hanelere ilçemize şehrimize ülkemize İslam dünyasına huzur saadet ve selamet getirmesini diliyorum" dedi.


İbrahim Sandıkçı, bayramlaşma merasimine katılan tüm vatandaşlarla tek tek tokalaşıp katılımları nedeniyle teşekkür etti. Programda söz alan AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Ersan Aksu, Cumhur İttifakı ruhunun önemine değinip merasime katılan herkesin bayramını kutlayarak kardeşlik mesajları verdi.



Karaaslan’dan tebrik


Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’nın gönül belediyeciliği anlayışıyla hareket ettiğini ifade eden AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan Başkan Sandıkçı’yı tebrik ederek, " Manevi duyguların en üst seviyede olduğu, birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının yaşandığı mübarek Ramazan ayını hep birlikte idrak ettik. Ramazan ayında tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin kabul olmasını yüce Allah’tan diliyorum. Şimdi hep beraber bayrama kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Bayramlar, kardeşlik, yardımlaşma, kaynaşma duygularının üst seviyeye çıktığı özel günlerdir. Bu günlerin kıymetini bilmek gerekiyor. Büyüklerimizi yaşlılarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyelim. Çocuklarımızı, yetimlerimizi, öksüzlerimizi sevindirelim.


Vatan savunmasında hayatını feda eden tüm şehitlerimizin ailelerinin, gazilerimizin, milletimizin ve İslam aleminin ve Canikli hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, bayramın tüm gönüllere, insanlığa huzur getirmesini temenni ediyorum’’ şeklinde konuştu.


Bayramlaşmaya katılan vatandaşlara çikolata ikramlarında bulunulurken Başkan Sandıkçı çocuklara bayram harçlığı dağıttı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 19:45
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Soylu Trabzon Havalimanı çıkışında kendisine yönelik tepkiyi gündeme getirdi
    1. Bakan Soylu Trabzon Havalimanı..
    2. Kaymakam Bekarlar yol trafiğini..
    3. Ümit Milli Futbol Takımı'nda..
    4. "Ben provokasyona gelmem"
    5. "Ukrayna Rusya ile müzakerelere hazır"
    6. Samsun TSO’da coşkulu bayramlaşma
    7. Canik’te bayramlaşma sevinci
    8. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay..
    9. Mine Kırıkkanat’tan reklam kokan..
    10. 'Allah'tan zenginlik istedim bana..
    11. Bayramda çocuklara "şeker yerine sütlü..
    12. ABD'de Ramazan Bayramı
    13. Başkan Saygılı, bayramlaşma..
    14. Hatay’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
    15. Mahallelileri 111 yıldır "keşkek" bir..
    16. Başkan Erdoğan'ın esprisi Nevşin..
    17. Hindistan'da sel ve fırtına
    18. Camide yankesiciliğe tutuklama
    19. Myanmar'da radikal milliyetçi Budist..
    20. İHH’dan 5 kıtaya Ramazan yardımı
    21. İzmir'de göçmen operasyonu! 27 Afgan..
    22. Sudan’da 9 ay içinde seçime gidiliyor
    23. Diktatör Franco'nun mezar yerinin..
    24. Darülaceze, bayram coşkusunu..
    25. Süper Lig'de kritik eşik! Takım sayısı..
    26. Su kuyusunda zehirlenen 3 kişiden biri..
    27. Fethiye’de bayram yoğunluğu
    28. Malazgirt’te bayramlaşma töreni
    29. Manisalı AK Partililer İstanbul’da..
    30. İmamoğlu baba ocağı Akçaabat’ta..
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Murat Alan’dan ETÖ ve FETÖ’nün rezil saptırmasına cevap
    Murat Alan’dan ETÖ ve FETÖ’nün rezil saptırmasına cevap
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."