0553 313 94 23

Canik’te bayramlaşma coşkusu başladı

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Ramazan Bayramı öncesi son mesai günü belediye çalışanları ile bayramlaşarak aileleri ve sevdikleriyle ile birlikte nice güzel bayramlar geçirmeleri temennisinde bulundu.

31 Mayıs 2019 Cuma 17:06
Canik’te bayramlaşma coşkusu başladı

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Ramazan Bayramı öncesi son mesai günü belediye çalışanları ile bayramlaşarak aileleri ve sevdikleriyle ile birlikte nice güzel bayramlar geçirmeleri temennisinde bulundu.


Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı bu bayramda yeni bir gelenek başlatıp bayram öncesi son mesai günü belediye personelini bizzat iş yerinde ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti. Başkan Sandıkçı, Canik Belediyesi Hizmet Binası ve Fen İşleri-Temizlik İşleri Şantiyesini gezerek çalışanlar ile bayramlaştı. Canik Belediyesi başkan yardımcılarının da eşlik ettiği bayramlaşma ziyaretlerinde belediye çalışanlarıyla sohbet eden Başkan İbrahim Sandıkçı, Ramazan ayı boyunca gerçekleştirdikleri fedakâr çalışmalar nedeniyle belediye personeline teşekkür etti.


Bütün birimleri gezerek çalışanlarla tek tek bayramlaşıp sohbet eden Başkan Sandıkçı, “Biz mesai arkadaşlarımızla birlikte büyük güçlü bir aileyiz. Bu birliktelikle Canik’e ve şehrimize kaliteli bir hizmet anlayışı sunmayı hedefliyoruz. İlçemize hizmet için büyük bir özveri ile çalışan mesai arkadaşlarımın mübarek Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” şeklinde konuştu.


Canik Belediyesi çalışanları, ziyaretleri sırasında personele çikolata ikramında bulunan Başkan Sandıkçı’ya, bayram öncesi geçmiş dönemlere ait maaş alacaklarından ödeme yapılması nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 17:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Özel hastaneler yönetmeliği değişti
    1. Özel hastaneler yönetmeliği değişti
    2. Adana lise taban puanları 2019 MEB
    3. Tosya’da 3 kişiyi öldüren katil..
    4. Meksika Devlet Başkanı Obrador’dan..
    5. Zehir taciri kocalarının işini..
    6. Mersin'de 7 yılda 7 bin öğrenciye..
    7. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı..
    8. Samsun’da ihracat yüzde 38,7 arttı
    9. "ABD müzakereden önce İran'a verdiği..
    10. Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 21..
    11. Kapalıçarşı'da altın
    12. “Hayata Bağlan” afişiyle dereceye..
    13. Cizre’de israilin Kudüs işgali kınandı
    14. Amasya'da 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı
    15. Başkan Uçar, dünya birincisi Hafız..
    16. Asri Mezarlık bayrama hazır
    17. Samsun’da taşıt sayısı 354 bin 875 oldu
    18. 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri..
    19. Çamlıca Gişeler’deki yoğunluk havadan..
    20. "Pedofili" ifadeler içeren kitabın..
    23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
    23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı