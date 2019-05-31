Canik’te bayramlaşma coşkusu başladı

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Ramazan Bayramı öncesi son mesai günü belediye çalışanları ile bayramlaşarak aileleri ve sevdikleriyle ile birlikte nice güzel bayramlar geçirmeleri temennisinde bulundu.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı bu bayramda yeni bir gelenek başlatıp bayram öncesi son mesai günü belediye personelini bizzat iş yerinde ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti. Başkan Sandıkçı, Canik Belediyesi Hizmet Binası ve Fen İşleri-Temizlik İşleri Şantiyesini gezerek çalışanlar ile bayramlaştı. Canik Belediyesi başkan yardımcılarının da eşlik ettiği bayramlaşma ziyaretlerinde belediye çalışanlarıyla sohbet eden Başkan İbrahim Sandıkçı, Ramazan ayı boyunca gerçekleştirdikleri fedakâr çalışmalar nedeniyle belediye personeline teşekkür etti.

Bütün birimleri gezerek çalışanlarla tek tek bayramlaşıp sohbet eden Başkan Sandıkçı, “Biz mesai arkadaşlarımızla birlikte büyük güçlü bir aileyiz. Bu birliktelikle Canik’e ve şehrimize kaliteli bir hizmet anlayışı sunmayı hedefliyoruz. İlçemize hizmet için büyük bir özveri ile çalışan mesai arkadaşlarımın mübarek Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” şeklinde konuştu.

Canik Belediyesi çalışanları, ziyaretleri sırasında personele çikolata ikramında bulunan Başkan Sandıkçı’ya, bayram öncesi geçmiş dönemlere ait maaş alacaklarından ödeme yapılması nedeniyle teşekkürlerini iletti.