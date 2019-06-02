Canik’te bayram seferberliği

Canik Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki tüm camilerin genel temizliğini ve ilçedeki tüm mezarlıkların ot biçme işlemlerini gerçekleştirdi.

Canik Belediyesi vatandaşların bayramı sağlıklı bir ortamda geçirmesi için ilçe genelinde başlattıkları çalışmalarına devam ediyor. Bayram hazırlıkları kapsamda Canik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçedeki tüm camilerde temizlik ve hijyen çalışması gerçekleştirdi. Belediye ekiplerinin sabah erken saatlerde başladığı ve akşam saatlerine kadar sürdürdüğü temizlik çalışmalarında, ilçe genelindeki camilerin iç ve dış temizliği tamamlandı. Camii temizliğinin yanı sıra ilçede bulunan mezarlıklarda, vatandaşların ziyaretlerini rahatça sıkıntı çekmeden gerçekleştirebilmesi için ot biçme işlemleri yapıldı.

Tüm ekiplerle sahada olduklarını belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, " İlçemizde Ramazan ayını huzur ve güven içerisinde geçirdik. Vatandaşlarımızın temiz ve sağlıklı ortamda ibadetlerini huzur içerisinde yapabilmeleri için camilerimizin iç ve dış temizlik işlemlerini tamamladık. Yine aynı şekilde özellikle arife günü yoğun ziyaretlerin yaşanacağı mezarlıklarımızın tamamında ot biçme işlemleri yaparak vatandaşlarımızın ziyaretlerini rahatça yapabilecekleri ortamı hazırladık. Bu vesile ile şimdiden tüm halkımızın Ramazan Bayramını tebrik ediyor, bayramın birinci günü saat 13.30’da Canik Belediyemizde gerçekleştireceğimiz bayramlaşma programımıza tüm halkımızı davet ediyorum" dedi

Camilerde ve mezarlıklarda yapılan temizlik ve hijyen çalışmalarından dolayı duydukları memnuniyeti ifade eden vatandaşlar, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve temizlik işleri müdürlüğü ekibine teşekkürlerini iletti.