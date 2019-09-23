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Canikli'den CHP'ye IMF tepkisi: Özlemleri kıyıya vurdu

AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, muhalefet temsilcilerinin IMG ile görüşmesine tepki göstererek "CHP'nin IMF özlemi kıyıya vurdu." ifadesini kullandı.

23 Eylül 2019 Pazartesi 17:10
Canikli'den CHP'ye IMF tepkisi: Özlemleri kıyıya vurdu

AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, IMF heyetinin, kuruluş anlaşması çerçevesinde gözlem görevini yerini getirmek üzere geldiği Türkiye'de resmi programda olmadığı halde CHP ve İYİ Parti temsilcileriyle görüşmesine Twitter hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

"CHP'nin IMF özlemi kıyıya vurdu." değerlendirmesinde bulunan Canikli, Türkiye'nin IMF ile ilk stand-by anlaşmasının, 1960 darbesinden sonra yönetime el koyan askeri cunta döneminde, 1 Ocak 1961 tarihinde gerçekleştiğini kaydetti.

Canikli, paylaşımında "CHP'nin desteklediği darbenin lideri Cemal Gürsel döneminde yapılan bu anlaşma çerçevesinde IMF'den 16 milyon SDR karşılığı borç alındı. 1961 sonunda Başbakan olan İsmet İnönü, 1965'e kadar IMF'den 55,5 milyon SDR tutarında borç aldı." görüşüne yer verdi.

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 17:10
  1. IMF
  2. AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli

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