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Canikli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu üyeliği ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na, İstanbul Milletvekili ve MKYK Üyesi Nurettin Canikli getirildi

28 Şubat 2019 Perşembe 15:37
Canikli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu

ANKARA (AA) - AK Parti Merkez Yürütme Kurulu üyeliği ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na, İstanbul Milletvekili ve MKYK Üyesi Nurettin Canikli getirildi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle Merkez Yürütme Kurulu üyeliği ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na İstanbul Milletvekili ve MKYK Üyesi Nurettin Canikli görevlendirilmiştir." ifadesine yer verdi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:37
  1. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin
  2. Nurettin Canikli

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