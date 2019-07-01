Canik meclisine tatil yok

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Halkımızdan aldığımız destekle vatandaşlarımızın gözlerindeki umudu geleceğe taşıyarak azimle, şevkle, inançla, kararlılıkla geleceğin incisi Canik için birlikte üretecek birlikte çalışacağız” dedi.

Canik Belediye Meclisi, 2019 yılı Temmuz ayı oturumunu Canik Belediyesi Meclis Salonunda Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’nın başkanlığında gerçekleştirdi. Meclis üyelerinin salt çoğunluğunun hazır bulunduğu meclis toplantısında 2020 yılı performans programı ve stratejik planlama çalışmaları görüşüldü.

“Tatile girmeme kararı aldık”

Canik’te çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini söyleyen Başkan Sandıkçı, "Yapacak çok işimiz, yürüyecek çok yolumuz var. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizin hukukunu koruyarak şehrimizdeki tüm kurum kuruluşlarla işbirliği içerisinde muhtarlarımız sivil toplum kuruluşlarımızla istişare halinde hareket etmeye devam edeceğiz. İlçemiz için ayakları yere basan, ilçemizin asli sorunlarını önceleyen çalışmalar gerçekleştireceğiz. Büyükşehir Belediyemizle ilçemizdeki alt yapı, ulaşım, içme suyu, kanalizasyon, imar sorunları gibi Büyükşehir uhdesindeki işlerin birlikte planlanıp yürütülmesi noktasında ortak çalışma birimi oluşturduk. Canik’in geleceğini birlikte planlayacağız. Meclisimizi yoğun çalışmalarımız bekliyor. Uyumlu bir çalışma örneği sergileyerek iş ahlakına uygun bir şekilde mesai mefhumu gözetmeden hareket edeceğiz. Yaz dönemi özellikle fen işleri ve temizlik işlerimiz için yoğun bir dönem. Bu nedenle belediye meclisimizin çalışma süresini uzatarak tatile girmeme kararı aldık. Bu noktadaki hassasiyetlerinden dolayı meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.