0553 313 94 23

Canik Belediyesinden taziye çadırı uygulaması

Canik Belediyesi, yakınını kaybeden vatandaşların en acılı ve çaresiz anlarında sıkıntı yaşamamaları için cenaze sahiplerine destek amacıyla taziye çadırı kuruyor.

27 Haziran 2019 Perşembe 16:22
Canik Belediyesinden taziye çadırı uygulaması

Canik Belediyesi, yakınını kaybeden vatandaşların en acılı ve çaresiz anlarında sıkıntı yaşamamaları için cenaze sahiplerine destek amacıyla taziye çadırı kuruyor.


İnsan odaklı sosyal belediyecilik örneği sergileyen Canik Belediyesi, doğumundan ölümüne vatandaşların her önemli anında yanında oluyor. Canik Belediyesi cenaze hizmetleri bünyesine kattıkları 2 adet taziye çadırıyla hizmet ağını genişletecek.


Cenaze hizmetlerinde kullanılmak üzere aldığı 40 metrekare kullanım alanı olan ve 3 dakikada kurulabilen taziye çadırını inceleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, cenaze merasimlerinde yaşanan sıkıntıları gidermek maksadıyla taziye çadırlarını tedarik ettiklerini söyledi.



"Vatandaşımızın zor gününde yanındayız"


Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İnsanoğlu için yakınını kaybetmek, yaşanan en acı duygulardan biridir. İnsan o acılı anında yapılması gerekenler noktasında acziyet yaşayabiliyor, eli ayağı birbirine karışabiliyor. İşte biz bu durumda Belediye olarak devreye girelim istiyoruz. Cenaze sahibi ailelerimiz yazın sıcak, kışın soğuk ve yağışlı havalarda evlerin yetersiz kalması nedeniyle zor durumda kalabiliyor. Halkımıza yardımcı olabilmek adına, bu uygulamanın eksikliği ile ilgili bazı talepler aldık. Böyle bir ihtiyaç olduğunu tespit ettik. Bu ihtiyacı gidermek için de harekete geçerek cenaze hizmetlerinde kullanılmak üzere kış ve yaz aylarına mukavemetli 40 m2 genişliğinde 2 adet taziye çadırı alarak halkımızın hizmetine sunuyoruz. Cenaze sahibi acısını yaşasın geri kalan işleri biz yapalım istiyoruz. Çünkü acılar paylaşıldıkça azalır" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 16:22
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaymakamın acı günü
    1. Kaymakamın acı günü
    2. Jandarma 25 bin liralık elektronik..
    3. 121 personelle 21 adrese eş zamanlı..
    4. Kars’ta kablo hırsızları yakayı ele..
    5. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı..
    6. Bakan Selçuk STK temsilcileri,..
    7. Savcı Akyüz Manyas’ta göreve başladı
    8. Balıkesirspor yönetimi Vali Yazıcı’yı..
    9. Belediye başkanları Gebze esnafını..
    10. Atatürk Stadyumu yeni sezona..
    11. Yüreğir’de park ve yeşil alanların..
    12. Sporda Şiddet ve Düzensizliğin..
    13. Serbest piyasada altın fiyatları
    14. Saman indirirken römorktan düştü
    15. Avrupalı gençler Şanlıurfa’da
    16. Şamlı Panayırı’na binler akın etti
    17. Engelli kızın düğün hayali gerçek oldu
    18. Başkan Vergili muhtarlarla ilk..
    19. Nilüfer Belediyesi’nin kültürel..
    20. Başkan Çakmak başarılı öğrencileri..
    21. Suyun önemi yeni nesillere aşılanıyor
    22. Başkan Aydar, depremin sembolü..
    23. CHP’li başkanlar fikir alışverişinde..
    24. Eskişehir’de renkli yürüyüş
    25. TBMM Genel Kurulu
    26. Canpolat esnaf odası temsilcileriyle..
    27. Şemsiye eylemcileri yolu trafiğe..
    28. Motosiklet kaskıyla uyuşturucu..
    29. Gençlik ve Eğitim Derneğinden MGC’ye..
    30. Yetimler yararına kermes
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü ekonomisti parti kurucusu yapacak”
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!