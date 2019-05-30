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Canik Belediyesinden dua buluşması

Canik Belediyesi ile Canik İlçe Müftülüğünün her yıl birlikte düzenlediği Kadir Gecesi özel programı bu yıl da ’Adnan Menderes Demokrasi Meydanı’nda yapılacak.

30 Mayıs 2019 Perşembe 17:42
Canik Belediyesinden dua buluşması

Canik Belediyesi ile Canik İlçe Müftülüğünün her yıl birlikte düzenlediği Kadir Gecesi özel programı bu yıl da ’Adnan Menderes Demokrasi Meydanı’nda yapılacak.


Yatsı namazı ve teravih namazının kılınmasıyla başlayacak olan program da Canik’in önde gelen hocaları ve Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması Türkiye birincisi Hafız Mustafa Özyılmaz ile yine Türkiye birincisi çocuk hafız Mustafa Öztürk Kur’an-ı Kerim tilavetleri gerçekleştirecek. İl Murakıbı Muzaffer Şencan’ın sunumuyla gerçekleştirilecek olan programın sonunda Canik İlçe Müftüsü Ali Çebi, meydanı dolduracak olan vatandaşlar ile duada bulunacak. Bu özel gece Hazreti Peygamber’in Sakal-ı Şerifi’nin ziyarete açılmasıyla taçlanacak.


Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 31 Mayıs Cuma gecesi Adnan Menderes Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilecek olan “Kadir Gecesi Dua Buluşması-Seccadenle Gel” özel programına vatandaşları davet ederek, "Pek çok hayır ve bereketi bünyesinde barındıran, manevi haz ve vecdin doruğa ulaştığı Ramazan ayının son günlerine yaklaşmanın hüznünü taşırken, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesine kavuşuyor olmanın sevinç ve heyecanını yaşıyoruz. Zaman ve mekânlar; kendilerinde meydana gelen önemli olaylarla değer kazanırlar. Kadir Gecesi’ni bu derece değerli kılan en önemli sebep de Kur’an-ı Kerîm’in bu gece indirilmeye başlanmış olmasıdır. Kur’an-ı Kerîm’in nüzulü ve Peygamberimizin insanlığa son peygamber olarak gönderilmesi, dünya tarihinin en önemli hadisesidir. Kur’an ölçülerinde ve Rasûlullah’ı tanıyarak, onların öngördüğü fazilet ilkeleri doğrultusunda bir İslam hayatı için Kur’an-ı Kerim’i tanımak, okumak ve anlamak gerekiyor. Bin aydan daha değerli olan gecelerin sultanı Kadir Gecesi vesilesi ile Kur’an-ı Kerim’i tanımaya ve anlamaya çalışalım. Bereket ve huzur içerisinde geçirmekte olduğumuz mübarek Ramazan ayının, manevi lezzetinin doruğa ulaştığı ve tövbe kapılarının ardına kadar açıldığı bu mübarek gecede, Cenab-ı Allah’tan tüm İslam âleminin, bu gecenin hürmetine huzura, barışa ve mutluluğa ulaşmasını dilerim. Bu vesile ile 31 Mayıs Cuma gecesinde, belediyemiz önündeki Adnan Menderes Demokrasi Meydanı’nda şehrimizin değeri olan hocalarımızın Kur’an-ı Kerim tilavetleri gerçekleştireceği ve yine aynı yerde teravih namazı kılacağımız, akabinde Sakal-ı Şerif ziyaretiyle taçlanacak Kadir Gecesi Özel programımıza tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 17:42
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