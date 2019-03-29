Canice öldürülen minik Zeynep’in cenazesinde adım atacak yer kalmadı Kırklareli’nde metruk binada başına tuğlayla vurulmuş halde ölü bulunan Zeynep’in cenazesine binlerce kişi katıldı.

Kırklareli’nde metruk binada başına tuğlayla vurulmuş halde ölü bulunan Zeynep’in cenazesine binlerce kişi katıldı.

Kırklareli’nde kaybolduktan sonra metruk bir binada ölü bulunan 11 yaşındaki Zeynep Esin’in cenazesi, cenaze namazı kılınmak üzere Sultan Reyhani Camii’ne getirildi. Cenaze namazı öncesi camide yoğun kalabalık oluştu. Yaklaşık 5 bin kişi, kuzeni tarafından öldürüldüğü iddia edilen minik Zeynep için camide toplandı. Minik Zeynep’in cenazesi ikindi namazının ardından defnedilecek.

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