Canı yayın sonrası Binali Yıldırım'dan bomba tweet!
23 Haziran seçimlerine sayılı günler kala AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu canlı yayında bir araya geldi. Yayında İmamoğlu'nun hiçbir projesini anlatmaması üzerine Yıldırım'ın sosyal medya hesabından attığı tweet geceye damga vurdu.17 Haziran 2019 Pazartesi 09:43
Haziran İstanbul seçimi öncesinde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu canlı yayında karşı karşıya geldi.
Binali Yıldırım'ın sorularının hiçbirine cevap veremeyen CHP'nin adayı İmamoğlu programın sonunda hiçbir projesini de anlatamadı. Yayın sonrası Binali Yıldırım'ın Twitter hesabı üzerinden attığı tweet geceye damga vurdu.
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