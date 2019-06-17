0553 313 94 23

Canı yayın sonrası Binali Yıldırım'dan bomba tweet!

23 Haziran seçimlerine sayılı günler kala AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu canlı yayında bir araya geldi. Yayında İmamoğlu'nun hiçbir projesini anlatmaması üzerine Yıldırım'ın sosyal medya hesabından attığı tweet geceye damga vurdu.

17 Haziran 2019 Pazartesi 09:43
Canı yayın sonrası Binali Yıldırım'dan bomba tweet!

Haziran İstanbul seçimi öncesinde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu canlı yayında karşı karşıya geldi.

Binali Yıldırım'ın sorularının hiçbirine cevap veremeyen CHP'nin adayı İmamoğlu programın sonunda hiçbir projesini de anlatamadı. Yayın sonrası Binali Yıldırım'ın Twitter hesabı üzerinden attığı tweet geceye damga vurdu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 09:43
  1. İstanbul
  2. Binali Yıldırım
  3. Ekrem Imamoğlu
  4. ortak yayın

YORUM YAZ

  • kmlkml25 dk önce
    PROJE YOK, PROJENİN KENDİSİ VAR!!!
  • OktayOktay27 dk önce
    Anlatmaya gerekyok görüyorsunuz yapılan ıcraatlar ortada bu icraatları görmeyen kördür görüpte söylemeyen nankördür
  • samisami33 dk önce
    Hiç bir şey yapmasına gerek yok,ÇALMASIN,ÇALDIRMASIN,İSRAF ETMESİN,ADALET İLE YÖNETSİN yeter.
  • İstanbulİstanbul40 dk önce
    İki tarafta yeni bir şey yoktu. Sönük bir tartışma izledik.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yeni Ford Tourneo ve Transit Connect Türkiye'de
  1. Yeni Ford Tourneo ve Transit Connect..
  2. İş gücü istatistikleri (2)
  3. Başkan Dutlulu, İstanbul’daki..
  4. Balçova, Anadolu ritimleriyle..
  5. Evde yabancı birini görünce dehşet..
  6. Yeni Renault Kadjar Türkiye’de
  7. Başkan Çetin’in 3 çocuğu da aynı gün..
  8. Otomobil takla attı: 2’si ağır, 6..
  9. Zonguldak merkezli 7 ilde FETÖ..
  10. TESİAD’ın Türk ekonomisine güveni tam
  11. FETÖ'cü Şükür olaya müdahil oldu!..
  12. Otomotivciler zirveyi kaptırmadı
  13. Kadınlar kooperatif çatısında..
  14. Göçmen teknesi battı, 31 kişi..
  15. Lice Kaymakamlığı ADEM kursiyerlerine..
  16. İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi..
  17. Bayraklı’da renkli Babalar Günü..
  18. Alanya merkezli uyuşturucu..
  19. Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan..
  20. ASKİ’den tabelalı uyarı
  21. "Trabzonspor, gönüllerin şampiyonu oldu"
  22. Danıştay’dan milyonlarca araç sahibini..
  23. ÖTV’de son fırsat
  24. Ormanın yüzüğü: Delikli Kaya Şelalesi
  25. Ege Denizi'nde iş birliğinin..
  26. MSB: "Türkiye ve Yunanistan Savunma..
  27. Adıyaman'da yeni bir böcek türü..
  28. Balık yağı kilo yapar mı? İşte, doğru..
  29. Erkekliği sıcak çarpmasın
  30. Siyanür içerek intihar eden..
Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
Soylu: Terör örgütleri çaresizlik içinde
Soylu: Terör örgütleri çaresizlik içinde

Günün Karikatürü

16 Haziran 2019
ABD'ye büyük şok! Ek gümrük vergisi getirdiler
ABD'ye büyük şok! Ek gümrük vergisi getirdiler
Gerilim tırmanıyor! Selman'dan flaş tehdit: Tereddüt etmeyiz
Gerilim tırmanıyor! Selman'dan flaş tehdit: Tereddüt etmeyiz