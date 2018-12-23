Cani polis kayınbiraderine kurşun yağdırdı

Şanlıura'nın merkez Haliliye ilçesinin Ertuğrulgazi Mahallesi'nde ikamet eden polis memuru E.B., alt komşusu ve kayınbiraderi olan öğretmen Mehmet Doğan'ın evine gitti. İkili arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüdü.

Polis E.B, beylik tabancasıyla ateş ettiği Doğan'ı göğsünden ve boynundan yaraladı. Doğan, E.B'nin durumu meslektaşlarına iletmesinin ardından olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibince, Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan Doğan'ın ameliyata alındığı öğrenildi.

Polis memuru E.B. gözaltına alındı.