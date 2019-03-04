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Cani kocanın cezası yirmi yıla çıkarıldı

Adana'da 4,5 aylık hamile eşini tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle verilen 18 yıl 4 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan sanık, yeniden yargılanması sonucu 20 yıl hapse çarptırıldı.

04 Mart 2019 Pazartesi 14:50
Cani kocanın cezası yirmi yıla çıkarıldı

 Adana'da 4,5 aylık hamile eşini tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle verilen 18 yıl 4 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan sanık, yeniden yargılanması sonucu 20 yıl hapse çarptırıldı.

Yargıtay 1.Ceza Dairesinin "Haksız tahrik indiriminin asgari hadden uygulanmasını" isteyerek bozduğu davanın karar duruşması, Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı.

Duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Çiftçi, öldürülen Burcu Çiftçi'nin ailesi ile tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme savcısı, geçen celse verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını, öldürdüğü eşinin olay anında söylediği sözlerin haksız tahrik sayılarak verilecek cezada indirim uygulanmasını istedi.

Mütalaaya karşı taraflara söz hakkı verildi.

 

Burcu Çiftçi'nin babası Teber Özbek, kızının bilinçli şekilde, tasarlanarak öldürüldüğünü iddia ederek, "Haksız tahrik indirimi uygulanmasın. En ağır ceza ne ise o ceza verilsin." dedi.

Sanık Mehmet Çiftçi ise eşini tasarlayarak öldürmediğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanık Çiftçi'yi önce "Gebe eşini öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. Daha sonra sanığın eşini haksız tahrik altında öldürdüğü gerekçesiyle ceza 24 yıla, ardından duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 20 yıl hapis cezasına indirildi.

Duruşma çıkışında gazetecilere açıklama yapan öldürülen genç kadının annesi Songül ve babası Teber, kızlarını öldüren eski damatlarına verilen hapis cezasının çok az olduğunu söyledi.

Karara tepki gösteren aile üyeleri, yeniden temyiz yoluna gideceklerini aktardı.

Tatlı imalatçısı Mehmet Çiftçi (30) kaçarak evlendiği 4,5 aylık hamile eşi Burcu Çiftçi'yi (20) 11 Eylül 2014'de tabancayla öldürmüştü.

Yargılama sonucunda Çiftçi, önce ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmiş, cezası haksız tahrik indirimiyle 22 yıla, duruşmadaki iyi hali nedeniyle de 18 yıl 4 ay hapse indirilmişti.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 14:50
  1. Adana
  2. 20 yıl hapis
  3. cinayet
  4. dava
  5. Hamile

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