0553 313 94 23

Cani koca eşini öldürmeden önce havalimanından çiçeklerle almış

Diyarbakır’da eşini, kızının gözü önünde bıçaklayıp öldürdükten sonra parçalara ayırmak isteyen cani kocanın, olaydan bir hafta önce karısını havalimanından çiçeklerle karşıladığı görüntüler ortaya çıktı.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:55
Cani koca eşini öldürmeden önce havalimanından çiçeklerle almış

Diyarbakır’da eşini, kızının gözü önünde bıçaklayıp öldürdükten sonra parçalara ayırmak isteyen cani kocanın, olaydan bir hafta önce karısını havalimanından çiçeklerle karşıladığı görüntüler ortaya çıktı.


Bismil ilçesinde 2 Haziran’da eşini 18 yaşındaki kızının gözleri önünde boğazından keserek bıçaklayıp ardından parçalamak isteyen Hacı G.’nin, karısını olaydan bir hafta önce havalimanından çiçeklerle karşıladığı görüntüler ortaya çıktı. Aygün G.’nin, havalimanından indikten sonra çocuklarını öptüğü, ardından da Hacı G.’nin kendisine çiçek verdiği, öpüştüğü ve sarıldığı görülüyor.



Olayın tanığı olan kızı dehşet anlarını anlattı


Öte yandan dehşet anında araçta bulunan Hacı-Aygül G.’nin 18 yaşındaki kızı Helin G., dehşet anlarını anlattı. Cep telefonuna kaydettiği görüntülerde konuşan Helin G., annesinden önce babasının kendisini de bıçakladığını söyledi. Genç kız, dehşet gününü şöyle anlattı:


“Annem ve babam olacak şahıs arasında sürekli şiddetli geçimsizlik vardı. Babam hem anneme hem de bana sürekli şiddet uyguluyordu. Beni hatta bir defasında kalçamdan bıçaklamıştı. En son 14 Şubat’ta annem ve babam tekrar tartıştı. Annem artık şiddete boyun eğmeyeceğini söyleyip beni ve kardeşlerimi alarak evi terk etti. Babam hem benle hem de annemle ayrı ayrı iletişime geçerek ‘pişmanım size bir daha karışmayacağım, lütfen evinize dönün’ diye bizi ikna etme çabalarına girişti. Daha sonra ben ve annemi ikna etti. Biz Perşembe günü Diyarbakır’a geri dönüş yaptık. Perşembe günü havalimanından bizi çikolata ve çiçeklerle alan babam, daha sonra bizi teyzeme götürdü. Babam, cumartesi günü hem ben hem de annemi beraber dışarı çıkarmak istediğini söyledi. Annem kardeşlerimi de almam gerektiğini söyledi. Fakat babam, ‘ben sen ve kızım gidelim önemli konuşmamız gereken durumlar var’ diyerek kardeşlerimi getirmemize izin vermedi. On Gözlü Köprü’de bize çok güzel dakikalar geçirtti. Çünkü annemi ve beni öldürmeyi planlamıştı, son dakikalarımız güzel geçsin diye uğraşıyormuş meğer.”



“Annemi 20 kez bıçakladı”


Babasının arabayı sağa çekip annesine ‘sen beni beğenmiyorsun, soğuk yapıyorsun’ dediğini aktaran Helin G., şöyle devam etti:


“Anneme bağırmaya başladı. Ardından annemi boğazından tutup boğmaya başladı. Ben babamı fırlattım o sırada annemi kendime doğru çekip korurken arabadan inmeye çalışıyordu.O anda babam bıçağı alıp annemin gırtlağını kesti. Ben kaçıp hemen karşıya geçtim. Sonra 155 ve 156’yı aradım, sonra 155 olay yerine uzak bir yerde gelip beni aldı. Annemin telefonu ile beni arayan şahıs ‘kızım neredesin, seni de öldüreceğim, yarım kalan işimi seninle tamamlayacağım’ diyerek beni de tehdit etmeye başladı. 8 saat sonra yakalandı, ama 8 saat içerisinde sürekli beni rahatsız edip seni de öldüreceğim, yerini söyle diyerek rahatsız etti. Kamuoyuna sesimi duyurup, babam olacak şahsın en ağır şekilde cezalandırılıp hiçbir iyi niyetten, şundan bundan yararlanmasını istemiyorum. Çünkü vahşice işlenen bir cinayet, bir annenin kızının gözleri önünde öldürülmesi cinayeti var ortada. Hiçbir cezai indirimin uygulanmasını istemiyorum. Ben annemi gözlerimin önünde kaybettim, 20 defa bıçaklanarak ölmüş kadına işkence uygulayan bir şahıs tarafından ve o şahıs benim babam. Artık kadınlar ölmesin, kadın cinayetleri yaşanmasın, bir kız çocuğunun önünde annesi öldürülmesin, kadınlar ölmesin, kadın ölüm haberleri gelsin istemiyorum.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tur bitmeden son kez girdiği ırmaktan çıkamadı
    1. Tur bitmeden son kez girdiği ırmaktan..
    2. Dünya Mülteciler Günü
    3. Kayseri U-13 Ligi yarı final müsabakası
    4. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    5. Dev işletmede devasa hasat maratonu
    6. Kayseri U-13 Ligi yarı final müsabakası
    7. Bakan Kasapoğlu, gençlerle bir araya..
    8. Cezaevindeki patlama sesi polis alarma..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kalemini terör..
    10. İl Genel Meclisi üyesi maaşının İl..
    11. Bahçeli’den İmamoğlu ve Küçükkaya’nın..
    12. Yıllardır sokağa inen Belediye Başkanı..
    13. Artvin’in Borçka ilçesinde kaybolan..
    14. MEB, ara tatil dönemi için çalışan..
    15. Bayramı ülkesinde geçiren..
    16. Antalya'da FETÖ operasyonu! 4 kişi..
    17. Kadoil, akaryakıt tanzim satış..
    18. Bilecik’te 14 bin 902 öğrenciye trafik..
    19. Canbolat, BTSO’nun teknoloji odaklı..
    20. Kars’ta Ruh Sağlığı Merkezi’nin dönem..
    21. Kayseri U-13 Futbol Liginde..
    22. MEB'den teniste büyük sporcuların..
    23. Başkan Söğüt ve Üzülmez,..
    24. Pehlivanlar Antalya’da kampa girdi
    25. Başkan Ocak, kantar çalışmalarını..
    26. Çiğli Belediyesinde 13 yeni birim..
    27. Tepebaşı Barbaros İlkokulu’nda El..
    28. Temsilciler Meclisinden ABD..
    29. Corendon İzmir acenteleriyle buluştu
    30. Twitter'de yeni dönem! O özellik..
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!