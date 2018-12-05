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Cani amca yeğenini öldürüp abisini ağır yaraladı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde pompalı tüfekle abisinin fırınını basan şahıs, yeğenini öldürdüp, abisini ağır yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

05 Aralık 2018 Çarşamba 23:39
Cani amca yeğenini öldürüp abisini ağır yaraladı

Alınan bilgiye göre, Turgutlu Dereköy Camii karşısında meydana gelen olayda fırıncılık yapan İsmail Ç. ve oğlu Yılmaz Ç. fırınlarında çalışırken bir anda İsmail Ç.’nin kardeşi M.Ç. pompalı tüfekle ağabeyinin fırınını bastı.

M.Ç fırın önünde önce öz yeğenini ardından abisine ateş etti. M.Ç. olay yerinden kaçarken Yılmaz Ç. amcasının tüfeğinden çıkan kurşunlarla olay yerinde can verdi. Olay yerine çok sayıda polis intikal ederken olayda ağır yaralanan İsmail Ç. ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürürken polis çok yönlü soruşturma başlattı. Zanlı M.Ç. ise polis ekiplerince olayda kullandığı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 23:39
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